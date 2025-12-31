Reuters опубликовал материал о применении в Газе ЦАХАЛом "бронемашин-бомб"

Агентство Reuters опубликовало детальный материал с использованием инфографики, в котором описываются масштабные разрушения в секторе Газы.

В публикации отмечается, что израильская армия широко применяла в Газе старые бронетранспортеры M113, начиненные 1-3 тоннами взрывчатки и используемые как "бронемашины-бомбы". Как отмечает агентство, эти подрывы, наряду с авиаударами и работой бронированных бульдозеров, привели к масштабным разрушениям в городе Газа.

По оценке военных экспертов, "бронемашины-бомбы" были примерно также эффективны, как тяжелые авиабомбы. При этом отмечается, что разлет фрагментов корпуса и элементов брони при подрывах мог достигать радиуса 100-300 метров.

Анализ спутниковых снимков, проведенный Reuters, показывает, что в период с 1 сентября по 11 октября 2025 года в районах Сабра, Таль аль-Хауа и прилегающих кварталах было разрушено около 650 зданий.

Израильские военные в ответ на запрос Reuters заявили, что придерживаются правил ведения войны и используют инженерную технику только для "существенных оперативных целей", а решения принимаются с учетом военной необходимости, различения целей и пропорциональности.

Управление ООН по правам человека и специалисты по международному праву, ознакомившиеся с выводами Reuters, предупредили: применение столь крупных зарядов в плотной жилой застройке может противоречить принципам гуманитарного права и при отсутствии военной необходимости быть квалифицировано как незаконное разрушение собственности.

Reuters напоминает, что ранее Биньямин Нетаниягу объяснял применение таких подрывов тем, что здания были заминированы террористами.