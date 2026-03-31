x
31 марта 2026
Нетаниягу в интервью Newsmax не стал называть сроки окончания войны с Ираном

время публикации: 31 марта 2026 г., 01:52 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 01:55
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что не хочет устанавливать временные рамки завершения войны с Ираном. С израильским премьером беседовал Кристофер Радди.

Нетаниягу сказал, что война уже прошла "далеко за половину пути", но добавил: "Я не хочу устанавливать сроки".

По словам Нетаниягу, речь идет о выполнении задач войны, а не о том, чтобы определять ее временные рамки. Он отметил, что Израиль и США уже достигли более половины своих целей, включая уничтожение "тысяч" бойцов КСИР, и добавил, что стороны близки к завершению ударов по иранской военной промышленности и ядерной программе.

Нетаниягу также выразил мнение, что иранский режим в итоге "рухнет изнутри". При этом еще несколько дней назад, как писало израильское издание "Исраэль а-Йом", он высказывался осторожнее, подчеркивая, что речь идет не о "нокауте", а о постепенном изменении ситуации.

