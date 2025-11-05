Первое интервью Цурковой после освобождения: в плену она подвергалась насилию

38-летняя Елизавета Цуркова, гражданка Израиля и России, освобожденная после двух с половиной лет плена в Ираке, дала интервью американскому изданию The New York Times.

Цуркова была освобождена в сентябре 2025 года, после 903 дней плена. Это ее первое интервью после возвращения из Ирака.

"При захвате меня затащили на заднее сиденье машины... Я кричала, пыталась сбежать – меня избили и подвергли сексуальной атаке", – говорит она журналистам NYT.

В интервью Цуркова отмечает, что самыми мучительными были первые месяцы плена, когда она терпела избиения со стороны своих похитителей, а также сексуальное насилие и другие ужасы.

По словам Цурковой, в плену с ней "фактически обращались как с боксерской грушей" – подвешивали к потолку, били, подвергали пыткам электротоком, пока она не теряла сознание. "Когда я теряла сознание, они поливали меня водой, чтобы я пришла в себя – и пытки продолжались", – вспоминает Елизавета.

Она говорит, что после того как похитители узнали о ее израильском гражданстве, обращение с ней стало еще более жестким. Елизавета рассказывает, что ей выбили зуб и нанесли множество физических травм, и сейчас она часто вынуждена лежать из-за болей в спине и плечах.

В Израиль Елизавета Цуркова вернулась 10 сентября 2025 года. Ее доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. СМИ отмечали, что ходит она самостоятельно, но прихрамывая.

Ливанские источники сообщали, что в обмен на Цуркову были освобождены ливанские и иракские граждане, в том числе "офицер военно-морских сил "Хизбаллы" Имад Ахмаз.

Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написания доктората.

В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Издание Al-Monitor публиковало подробности по поводу похищения Елизаветы Цурковой. В статье Амберин Заман было сказано, что Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. При этом отмечалось, что к тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракских "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".

В ноябре 2023 года иракский телеканал "Ар-Раба" публиковал видео с Цурковой. Она была представлена телеканалом как израильтянка, хотя у нее также есть российский паспорт. В видео продолжительностью чуть более четырех минут, Цуркова говорила на иврите, ее речь переводилась на арабский язык. В частности, она заявляла, что работала на "Мосад" и ЦРУ. В качестве доказательства того, что видео было снято недавно, Цуркова упоминала о войне в секторе Газы. Слова, которые произносила заложница, по всей видимости, были для нее написаны.

После того, как стало известно о похищении в Багдаде Елизаветы Цурковой, пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила сообщение: "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США".

По данным арабских СМИ, Цуркову с марта 2023 года удерживала в качестве заложницы проиранская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла". Издание "Аль-Араби аль-Джадид" писало весной 2024 года, что ее перевели в некое место за пределами Багдада, которое находится "под контролем влиятельных вооруженных группировок". Сообщалось, что тогда Цуркова находилась в провинции Бабиль, в центре Ирака.