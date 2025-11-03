x
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
последняя новость: 18:38
03 ноября 2025
Пресса

Следователь "Лахав-433" признал, что допросы в деле 1000 велись без санкции юрсоветника

Расследование
Коррупция
Суд
Биньямин Нетаниягу
Юрсоветник правительства
время публикации: 03 ноября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 18:26
Авихай Мандельблит и Цахи Хавкин
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший следователь полицейского подразделения "Лахав-433" Цахи Хавкин, который давал показания в суде по так называемому "делу 1000" против главы правительства Биньямина Нетаниягу, признал, что часть допросов в рамках расследования велась без разрешения занимавшего тогда пост юридического советника правительства Авихая Мандельблита, как того требует закон, и за пределами темы, которая была Мандельблитом разрешена. Об этом сообщает в понедельник, 3 ноября, Ynet.

Отвечая на вопросы судей, Мандельблит разрешил расследовать лишь обстоятельства использования сыном премьера Яиром Нетаниягу отеля Royal Beach, принадлежащего предпринимателю Джеймсу Паркеру. Однако узнав, что в этом эпизоде фигурирует помощница Джеймса Паркера и Арнона Милчена Адас Кляйн, следователи "решили расширить рамки расследования".

Хавкин объяснил, что следователи считали Авихая Мандельблита "слишком близким к Нетаниягу" и подозревали его в намеренном ограничении их полномочий, поэтому не обратились к нему за разрешением, как того требует закон. На прямой вопрос судьи, понимает ли свидетель, что он и его коллеги нарушали в тот момент закон, Хавкин ответил утвердительно.

Пресса
