Axios: посредники пытаются добиться 45-дневного перемирия в войне с Ираном

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое могло бы стать первым этапом к окончательному завершению войны в Иране. Об этом пишет Барак Равид в Axios со ссылкой на четыре американских, израильских и региональных источника, знакомых с ходом переговоров.

Как отмечает Axios, шансы на достижение даже частичной договоренности в ближайшие 48 часов оцениваются как невысокие. Тем не менее именно эта попытка, по словам источников издания, считается последним шансом избежать резкой эскалации – с массированными ударами по гражданской инфраструктуре Ирана и ответными атаками на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива.

Первоначальный 10-дневный ультиматум Дональда Трампа должен был истечь вечером в понедельник, однако в воскресенье он продлил его еще на 20 часов, до вторника, 20:00 по времени Восточного побережья США.

В разговоре с Axios Трамп заявил, что США ведут с Ираном "глубокие переговоры" и что соглашение еще может быть достигнуто до истечения нового срока. При этом он предупредил: если сделки не будет, он "взорвет там все".

Axios пишет, что переговоры идут через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также посредством обмена сообщениями между спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. По версии издания, обсуждается двухэтапная схема: сначала 45-дневное перемирие, в течение которого стороны должны будут согласовать уже постоянное прекращение войны. Если времени не хватит, перемирие может быть продлено.

Ключевыми вопросами переговоров остаются полное открытие Ормузского пролива и судьба иранских запасов высокообогащенного урана – либо их вывоз из страны, либо понижение степени обогащения.

Источники Axios подчеркивают, что посредники пытаются добиться хотя бы частичных шагов со стороны Тегерана по обоим вопросам уже на первом этапе, а также ищут формулу американских гарантий, которая убедила бы Иран, что перемирие не окажется фиктивным.

Белый дом отказался комментировать публикацию. Иранская сторона, по данным Axios, публично по-прежнему занимает жесткую позицию и отвергает уступки. Посредники предупреждают Тегеран, что ближайшие двое суток могут стать последним окном возможностей для сделки, способной предотвратить новый виток разрушительной войны.