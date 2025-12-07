x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

СМИ: британская полиция солгала, что евреи Бирмингема просили не пускать израильских болельщиков

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 07 декабря 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 09:37
СМИ: британская полиция солгала, что евреи Бирмингема просили не пускать израильских болельщиков
AP

Заместитель главы полиции региона Западный Мидленд Майк О'Хара принес извинения за то, что ввел в заблуждение членов британского парламента, сообщив им, что еврейская община Бирмингема, якобы, выступает против присутствия израильских болельщиков на матче "Маккаби" (Тель-Авив) и "Астон-Виллы".

Как пишет Daily Mail, в своем разъяснении полицейский сообщил, что представители религиозной общины высказали опасения в связи с присутствием в городе болельщиков "Маккаби", и это было принято в расчет при принятии решения запретить им присутствовать на выездном матче Лиги Европы, который прошел 6 ноября на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Решение вызвало значительную критику, дав основание для утверждений, что власти города капитулировали перед мусульманской общиной. Среди тех, кто осудил решение, был и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, заявивший: "Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах".

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025

Times: британская полиция использовала ложь для запрета на присутствие болельщиков "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Астон Вилле"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских болельщиков