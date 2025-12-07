СМИ: британская полиция солгала, что евреи Бирмингема просили не пускать израильских болельщиков

Заместитель главы полиции региона Западный Мидленд Майк О'Хара принес извинения за то, что ввел в заблуждение членов британского парламента, сообщив им, что еврейская община Бирмингема, якобы, выступает против присутствия израильских болельщиков на матче "Маккаби" (Тель-Авив) и "Астон-Виллы".

Как пишет Daily Mail, в своем разъяснении полицейский сообщил, что представители религиозной общины высказали опасения в связи с присутствием в городе болельщиков "Маккаби", и это было принято в расчет при принятии решения запретить им присутствовать на выездном матче Лиги Европы, который прошел 6 ноября на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Решение вызвало значительную критику, дав основание для утверждений, что власти города капитулировали перед мусульманской общиной. Среди тех, кто осудил решение, был и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, заявивший: "Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах".