Спорт

Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Астон Вилле"

Футбол
время публикации: 07 ноября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 07:07
Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Астон Вилле"
AP Photo/Darren Staples

В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" проиграл "Астон Вилле" 0:2.

Бирмингемцы занимают шестое место (9 очков).

Израильская команда - 34-е (1 очко).

У англичан большое преимущество (66 % владения мячом, 14:6 по ударам, 8:3 по точным ударам. Соперник подали по одному угловому.

При Унаи Эмери "Астон Вилла" победила в 13 из 15 домашних еврокубковых матчей.

Голы забили бывший защитник "Челси" и дортмундской "Боруссии" Ян Матсен и бывший нападающий дортмундской "Боруссии" Дониэл Мален.

Спорт
