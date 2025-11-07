Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Астон Вилле"

В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" проиграл "Астон Вилле" 0:2.

Бирмингемцы занимают шестое место (9 очков).

Израильская команда - 34-е (1 очко).

У англичан большое преимущество (66 % владения мячом, 14:6 по ударам, 8:3 по точным ударам. Соперник подали по одному угловому.

При Унаи Эмери "Астон Вилла" победила в 13 из 15 домашних еврокубковых матчей.

Голы забили бывший защитник "Челси" и дортмундской "Боруссии" Ян Матсен и бывший нападающий дортмундской "Боруссии" Дониэл Мален.