Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских болельщиков

В заявлении клуба "Астон Вилла" говорится, что консультативная группа запретила присутствие болельщиков "Маккаби" на матче Лиги Европы.

Игра "Астон Вилла" - "Маккаби" (Тель-Авив) состоится 6 ноября.

По соображениям безопасности консультативная группа, отвечающая за выдачу сертификатов безопасности на каждый матч на "Вилла Парк", приняла решение о запрете допуска на стадион израильских болельщиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил это решение.

" Это неправильное решение. Мы не допустим антисемитизма на наших улицах. Задача полиции — обеспечить, чтобы любой болельщик, желающий прийти и насладиться игрой, мог это сделать, не опасаясь угроз или насилия", - сказал он.