x
17 октября 2025
|
последняя новость: 08:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 08:18
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских болельщиков

Футбол
Великобритания
время публикации: 17 октября 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 07:53
Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских болельщиков
AP Photo/Joanna Chan

В заявлении клуба "Астон Вилла" говорится, что консультативная группа запретила присутствие болельщиков "Маккаби" на матче Лиги Европы.

Игра "Астон Вилла" - "Маккаби" (Тель-Авив) состоится 6 ноября.

По соображениям безопасности консультативная группа, отвечающая за выдачу сертификатов безопасности на каждый матч на "Вилла Парк", приняла решение о запрете допуска на стадион израильских болельщиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил это решение.

" Это неправильное решение. Мы не допустим антисемитизма на наших улицах. Задача полиции — обеспечить, чтобы любой болельщик, желающий прийти и насладиться игрой, мог это сделать, не опасаясь угроз или насилия", - сказал он.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Умер известный футболист, олимпийский призер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Лига чемпионов. 18-летняя американка забила гол ударом почти с центра поля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Сборная Кабо Верде впервые примет участие в чемпионате мира по футболу. Список участников
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Марокканцы победили французов и вышои в финал юношеского чемпионата мира по футболу