BILD: заложников в Газе удерживают "простые палестинские семьи" в своих подвалах

В распоряжение германского издания BILD поступила информация о том, в каких условиях удерживаются похищенные в Израиле заложники – включая граждан Германии.

В числе 48 заложников, живых и убитых террористами, находятся семеро обладателей германского гражданства. Заложники с германским паспортом есть и среди предположительно живых, однако BILD не уточняет их количество.

По данным разведки, большинство заложников удерживаются и охраняются не только террористами ХАМАСа. Их удерживают под своими домами – либо в подвалах, либо в туннелях, шахты в которые ведут из домов – "простые палестинские семьи", они же обеспечивают исламистам постоянный доступ к заложникам. Речь идет о семьях, которым ХАМАС доверяет.

У семерых заложников есть гражданство Германии – это 20-летний Тамир Нимроди, 28-летний Зив Берман, 24-летний Алон Охель, 21-летний Ром Браславский, 20-летний Итай Хен, 38-летний Тамир Адар и 28-летний Гали Берман.

Еще в январе 2024 года сообщалось, что Венгрия и Германия предоставили свое гражданство и выдали паспорта некоторым из похищенных 7 октября израильтянам, чтобы на них распространялась защита со стороны Евросоюза. Речь идет о людях, члены семьи которых родились в странах Центральной Европы.

По сведениям BILD, Израиль просил государства, откуда происходят семьи некоторых заложников, не вести переговоры в одиночку и тем более не предпринимать самостоятельных операций по освобождению – прежде всего, чтобы не сталкивать спецслужбы разных стран друг с другом и с израильскими спецслужбами, и чтобы не взвинчивать цену за остальных.

Дополнительные риск – если какое-то государство направит отряд для освобождения "своего" заложника в Газу, это может стать верной смертью для остальных.

Израильские спецслужбы на разных этапах располагали относительно точной информацией о том, в каких участках туннелей террористы удерживали заложников, однако туннели заминированы, известны не все входы и выходы. Отец одного из заложников рассказал редакции BILD: "Нам сказали, что нельзя туда заходить военным путем, потому что террористы немедленно всё и всех взорвут – включая наших детей".