NYT: новое видео укрепляет подозрения, что удар по школе в Иране нанесли США

Iranian Foreign Media Department via AP

Издание The New York Times сообщило о подтверждении подлинности видео, опубликованного днем ранее иранским агентством Mehr, на котором видно, как ракета Tomahawk 28 февраля наносит удар по базе Корпуса стражей исламской революции в городе Минаб.

В непосредственной близости от базы находилась школа для девочек, в результате удара по которой погибло около 175 человек, большинство из которых – дети. Видео увеличивает подозрения, что ответственность за удар несут США, на вооружении которых стоят ракеты Tomahawk.

Согласно NYT, дополнительные данные – такие как спутниковые снимки, публикации в социальных сетях, другие видео – также указывают на то, что школа пострадала в результате американского удара.

Минувшим днем президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за гибель детей. "У них очень неточные вооружения. Это дело рук Ирана", – заявил он. При этом военный министр Пит Хегсет воздержался от подтверждения этого заявления, сообщив, что идет расследование.

