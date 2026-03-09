Reuters: сирийские курды предупреждают иранских об опасности сотрудничества с США

Сирийские курды предупреждают своих иранских братьев об опасности сотрудничества с США, сообщает агентство Reuters. Они опасаются: американцы бросят иранских курдов так же, как они бросили их.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов поддержать группировки, нацеленные на свержение иранского режима. После этого появились сообщения, что администрация намерена привлечь к этим операциям курдов – как в Иране, так и в соседнем Ираке. Позже Трамп высказался против этого плана.

Глава Курдской демократической прогрессивной партии Сирии Ахмад Баракат призвал иранских курдов действовать максимально осторожно. "Решать, конечно им, но предложение США стать ударной силой борьбы с иранским режимом на данный момент не соответствует интересам иранских курдов", – сказал он.

Эту позицию разделяют многие простые курды. Они помнят, как в годы гражданской войны в Сирии курдские ополченцы, действовавшие при поддержке США, стали основной силой коалиции, одержавшей верх над террористической группировкой "Исламское государство". На курдских территориях возникла автономия.

Курды считали, что они и дальше могут рассчитывать на поддержку США, однако американская администрация предпочла сотрудничество с новым сирийским режимом, заявив, что союз с курдами уже выполнил свою роль. Курдам пришлось подписать договор, ликвидирующий самоуправление.