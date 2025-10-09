Ynet: Турция присоединится к поискам останков израильских заложников
время публикации: 09 октября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 15:12
Как сообщает Ynet, турецкие представители войдут в состав международной миссии, задачей которой станет поиск в секторе Газы останков погибших израильских заложников. В ней будут представлены также США, Катар, Египет и Израиль.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило: в ходе переговоров представители террористической группировки ХАМАС сообщили, что им потребуется не менее десяти дней, чтобы найти тела всех мертвых заложников. По сведениям WSJ, этой точки зрения придерживаются и в Израиле.