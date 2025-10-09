WSJ: ХАМАСу потребуется как минимум десять дней, чтобы найти погибших заложников

Американское издание The Wall Street Journal утверждает: в ходе переговоров представители террористической группировки ХАМАС сообщили, что им потребуется не менее десяти дней, чтобы найти тела всех мертвых заложников. По сведениям WSJ, этой точки зрения придерживаются и в Израиле.

Израиль и ХАМАС ведут в Шарм аш-Шейхе непрямые переговоры о путях реализации выдвинутого президентам США Дональдом Трампом плана по урегулированию ситуации в секторе Газы. Они проходят при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Согласно плану, возвращение Израилю всех заложников – как живых, так и мертвых – должно быть осуществлено на первом этапе реализации соглашения. На это ХАМАСу отводится 72 часа. В плане также говорится о том, что ХАМАС должен разоружиться и отказаться от роли в управлении сектора.

Инициатива Трампа предусматривает поэтапный отвод ЦАХАЛа к границе сектора Газы и передачу этих территорий под контроль международных сил. Однако эти силы еще не сформированы. Это увеличивает риск, что ХАМАС вновь поднимет голову.