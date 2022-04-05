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NEWSru.co.il :: Недвижимость5 апреля 2022 г., 21:21

Восьмой филиал IKEA в Израиле откроется в Ашдоде

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Восьмой филиал IKEA в Израиле откроется в Ашдоде

Холдинг "Бронфман-Фишер", владеющий франшизой сети мебельных магазинов IKEA в Израиле, приобрел у компании "Ари НАДЛАН" участок земли в Ашдоде под строительство седьмого филиала.

Планируется, что филиал будет построен на участке 30 дунамов и будет иметь 25 тысяч квадратных метров полезной площади.

На текущий момент в Израиле действуют филиалы в Нетании, Ришон ле-Ционе, Кирьят-Ате, Беэр-Шеве и Эштаоле. Кроме того, в Тель-Авиве и Петах-Тикве действуют филиалы, предлагающие только кухонную мебель.

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