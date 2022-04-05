Восьмой филиал IKEA в Израиле откроется в Ашдоде

Холдинг "Бронфман-Фишер", владеющий франшизой сети мебельных магазинов IKEA в Израиле, приобрел у компании "Ари НАДЛАН" участок земли в Ашдоде под строительство седьмого филиала.

Планируется, что филиал будет построен на участке 30 дунамов и будет иметь 25 тысяч квадратных метров полезной площади.

На текущий момент в Израиле действуют филиалы в Нетании, Ришон ле-Ционе, Кирьят-Ате, Беэр-Шеве и Эштаоле. Кроме того, в Тель-Авиве и Петах-Тикве действуют филиалы, предлагающие только кухонную мебель.