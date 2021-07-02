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NEWSru.co.il :: Досуг2 июля 2021 г., 07:11

"Успех – это иллюзия". Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский в программе "Детский недетский вопрос"

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"Успех – это иллюзия". Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский в программе "Детский недетский вопрос" "Успех – это иллюзия". Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Михаил Бродский – кадровый дипломат, новый посол Израиля в Киеве.

По словам Бродского, "успех в жизни – это иллюзия". "Иллюзия, в которой я живу", – добавляет он.

На вопрос маленького мальчика "Ну, что бы ты подарил мне?" отвечает: умение адаптироваться – чтобы было легче жить, эмоциональный интеллект – чтобы другим было с легче жить с тобой.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Бродским


Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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