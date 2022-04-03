Художник. Свобода. Война. Песах

Кто такой современный художник? Автор, реагирующий на приметы времени? Творец, исследующий корни? Мастер, живущий в своем мире? Наверное, все это вместе, в зависимости от окружающей обстановки и состояния души. Чем заняты душа и руки художника Андрея Куманина, можно увидеть по сериям его работ.

Андрей Куманин родился в Москве, в семье балерины и инженера-металлурга в 1961 году, окончил Институт стали и сплавов, защитил диссертацию, затем ушел в кузнецы и 30 лет назад приплыл в Израиль на пароходе из Одессы.

Не каждый кузнец становится настоящим художником. Куманину это удалось. Поколения его предков, включая бабушку, знаменитую танцовщицу, "амазонку еврейского балета" Веру Шабшай и прадеда, коллекционера еврейского авангарда, Якова Кагана-Шабшая, отразились в его творчестве, преломившись удивительными гранями. В пластике металла, в графике и других формах, включая собранные из дерева и подручных материалов, "кукол".

Свою современность, и в то же время, вневременность, Андрей Куманин показывает в каждой своей работе и выставке. Только за последние четыре месяца, у Андрея состоялись две выставки, и в апреле готовится еще одна. Все они совершенно разные, посвященные разным темам и событиям.

"В рамках и за рамками" – выставка, прошедшая в Нетании, в "Галерее на скале", объединила 10 израильских художников разных школ и поколений. В ней участвовали и маститые Андрей Макаревич, Саша Галицкий и Андрей Куманин, и не известные пока израильскому зрителю, недавно приехавшие в страну, авторы. Куманин сделал специально для экспозиции серию крепостей. Укрепления вместе с их обитателями, выполненные в металле, выстроились в похожую на театральную, декорацию, и запомнились всем посетителям абсолютной непохожестью на все виденное ими до сих пор.

Выставка "Железные иллюстрации к произведениям Исаака Бабеля" в библиотеке Бар-Иланского университета, закончилась буквально неделю назад. Истоки этой экспозиции лежат в совместном проекте Андрея Куманина и Тель-Авивского книжного магазина "Бабель". Специально для него пять лет назад Андрей проиллюстрировал в металле произведения Исаака Бабеля, создав серию работ, точность которых и созвучность тексту, поразительны. Университет "Бар-Илан" принял у себя металлические картины Куманина и выпустил каталог выставки со вступительной статьей искусствоведа, профессора Ильи Родова.

Древние крепости и литература начала ХХ века, в феврале 2022 года были вытеснены войной. Откликаясь на происходящее в Украине, Андрей Куманин готовит новую выставку. На Песах в Jewish Point в Сароне в Тель-Авиве откроется экспозиция Колымские рассказы | הגדה של פסח.

Вот что говорит о грядущей выставке автор: "Невозможно представить, что сейчас можно о чем-то думать, или говорить, или писать, кроме как о войне. Но Шаламова – можно. В синагоге. В Израиле. В Песах. Он – про исход. Читать не тем, кто остался там, в России, за стеной. За решеткой. Они всё равно не услышат. Читать себе. Как Агаду. Чтобы больше туда не вернуться".

Выставка Андрея Куманина, посвященная "Колымским рассказам" Варлама Шаламова и Пасхальной Агаде, пройдет в Jewish Point с 14 по 28 апреля.