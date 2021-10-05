Фильм "Да наступит утро" стал лауреатом премии "Офир" и номинирован на "Оскар"

Во вторник, 5 октября, состоялась 31-я церемония вручения премии "Офир", которую называют израильским "Оскаром". Наиболее богатый урожай наград собрал фильм "Да наступит утро" Эрана Колирина.

Картина, в основе которой лижет одноименный роман палестинского писателя Сайеда Кашуа, победил в номинациях: "лучшая режиссерская работа", "лучший фильм", "лучшая актерская работа первого плана", "лучшая работа второго плана".

Отметим, что в июне 2021 года картина была отобрана для участия в Каннском фестивале. Однако арабские и палестинские актеры бойкотировали фестиваль, протестуя против того, что в программе фильм "Да будет утро" значился как израильский.

Победитель конкурса "Офир", самой престижной кинематографической премии Израиля, традиционно отправляется на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный полнометражный фильм".