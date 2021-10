Sea jazz Ashdod 2021: джаз в древней крепости и море удовольствия

Как вам такое сочетание: джаз, фантастический вид на море, звезды сцены, закат, и снова звезды – небесные. Старая крепость, музыка, друзья и вновь джаз, джаз, джаз… Все это и гораздо больше – на фестивале Sea Jazz Ashdod, который пройдет в древней крепости Мецудат Ашдод и в залах города с 18 по 21 октября 2021 года.

В разгар пандемии, когда практически вся работа в сфере развлечений и туризма остановилась, в Ашдоде открылась новая туристическая площадка и был задуман джазовый фестиваль Sea Jazz Ashdod 2021, в котором примут участие ведущие джазовые музыканты Израиля и музыканты с международной карьерой. Будет звучно, красиво, весело; будет много музыки, исполнителей, концертов, ансамблей и оркестр. Будет море и джаз!

Руины средневековой морской крепости начала VIII века Ашдод-Ям, или Кальат аль-Мина, интереснейший археологический объект, видевший тысячелетия истории, знакомы всем горожанам. Именно эта площадка с фантастическим видом на море, когда-то заброшенная и запущенная, восстановлена, благоустроена и в начале лета начала принимать посетителей. А сейчас, с 18 по 21 октября примет музыкантов и любителей джаза на фестивале Sea Jazz Ashdod 2021 – продолжении традиционных фестивалей джаза в Ашдоде. Центральные события фестиваля Sea Jazz Ashdod 2021 пройдут в Мецудат Ашдод, а дополнительный концерт в день открытия фестиваля состоится в зале "Бейт Арье Кланг".

Среди безусловных лидеров фестиваля – контрабасист Авишай Коэн, редкий гость у себя дома. Авишай и его трио выступят на фестивале в рамках турне в поддержку нового альбома "Two Roses". Авишай Коэн – музыкант, получивший международное признание и статус одного из самых влиятельных контрабасистов нашего времени и заметного композитора своего поколения. После более чем двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, Авишай Коэн возвращается в Израиль с туром, рассчитанным на ограниченное количество выступлений, в программе которого – как произведения из его широкого репертуара, так и новые авторские композиции самого Авишая Коэна, написанные им во время локдауна.

Программу "Джаз и контрабас" откроет C.J. Glass – джазовый музыкант из Ашдода, участник программы The Voice. Потом на сцену выйдет Авишай Коэн вместе со своим трио.

Еще одна, не менее интересная сценическая комбинация – это совместное выступление Леонида Пташки вместе с Израильским Камерным Оперным Оркестром под управлением Вага Папяна.

В тот же вечер на сцену выйдет молодой талантливый исполнитель Тамир Гринберг – победитель шоу Next Star 2021 вместе с его ансамблем. Грандиозное шоу гарантировано. Авторские оригинальные песни Тамира Гринберга, а также аранжировки знаменитых хитов уже покорили израильских зрителей. Среди них Tell Me Where The Light Goes, "Разбитое сердце", Sunny, Hallelujah, Fix You и другие.

Энергичный и харизматичный Тамир Гринберг, несмотря на свой юный возраст, привнес на израильскую сцену нечто новое, начиная от его необычный формы подачи материала до его удивительного с хрипотцой голоса и оригинальных песен, которые он пишет и создает. Песни, которые становятся хитами сразу же после их дебюта. Нет никаких сомнений в том, что Тамир – один из самых удивительных исполнителей сегодняшнего мира израильской музыки.

В заключительном концерте фестиваля Sea Jazz Ashdod 2021 Леонид Пташка выступит с такими известными исполнителями и музыкантами, как Гиль Шохат, Том Пелег, Dixie Band, Haifa Big Band и Алекс Акопов.

Sea Jazz Ashdod 2021 – это сочетание ритмической мощи, мелодической лирики с виртуозностью исполнения и стремительностью. Это красота звучания, индивидуальность и новшества, сольные номера и ансамблевая игра. Это любимые темы, необычайная мелодичность, вокализы, золотые стандарты, это чудесная музыка, динамизм фьюжна, непредсказуемые интонации и гармонии, бешеные темпы композиций, которые по нарастающей прозвучат в Ашдоде у моря. Это незабываемые впечатления. Мы вас ждем!

Обратите внимание: места на концерты фестиваля не нумерованы.

Фестиваль Sea Jazz Ashdod 2021 организован Отделом проектов на русском языке городской Компании по культуре при поддержке заместителя мэра Ашдода, адвоката Эли Нахта.

