Футбол. От рака умер бывший тренер сборных Норвегии, Дании и Исландии
время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:46
18 декабря на 73-м году жизни умер известный футболист и тренер Оге Харейде, сообщают датские и норвежские СМИ.
Причина смерти - рак мозга.
Защитник играл за команды "Мельде", "Манчестер Сити", "Норвич Сити".
Он провел 50 матчей за сборную Норвегии.
Оге Харейде - один из немногих тренеров, становившихся чемпионами всех скандинавских стран.
Он тренировал сборные Норвегии, Дании и Исландии.
С датчанами Оге Хайрейде участвовал в чемпионате мира 2018 года. В Дании он дважды признавался лучшим тренером года.
Под его руководством исландцы в стыковых матчах чемпионата Европы 2024 года победили израильтян, но проиграли украинцам и в финальную часть турнира не вышли.
