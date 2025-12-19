Футбол. От рака умер бывший тренер сборных Норвегии, Дании и Исландии

18 декабря на 73-м году жизни умер известный футболист и тренер Оге Харейде, сообщают датские и норвежские СМИ.

Причина смерти - рак мозга.

Защитник играл за команды "Мельде", "Манчестер Сити", "Норвич Сити".

Он провел 50 матчей за сборную Норвегии.

Оге Харейде - один из немногих тренеров, становившихся чемпионами всех скандинавских стран.

Он тренировал сборные Норвегии, Дании и Исландии.

С датчанами Оге Хайрейде участвовал в чемпионате мира 2018 года. В Дании он дважды признавался лучшим тренером года.

Под его руководством исландцы в стыковых матчах чемпионата Европы 2024 года победили израильтян, но проиграли украинцам и в финальную часть турнира не вышли.