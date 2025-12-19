x
19 декабря 2025
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2025
|
19 декабря 2025
|
последняя новость: 11:50
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. От рака умер бывший тренер сборных Норвегии, Дании и Исландии

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:46
Футбол. От рака умер бывший тренер сборных Норвегии, Дании и Исландии
AP Photo/Czarek Sokolowski

18 декабря на 73-м году жизни умер известный футболист и тренер Оге Харейде, сообщают датские и норвежские СМИ.

Причина смерти - рак мозга.

Защитник играл за команды "Мельде", "Манчестер Сити", "Норвич Сити".

Он провел 50 матчей за сборную Норвегии.

Оге Харейде - один из немногих тренеров, становившихся чемпионами всех скандинавских стран.

Он тренировал сборные Норвегии, Дании и Исландии.

С датчанами Оге Хайрейде участвовал в чемпионате мира 2018 года. В Дании он дважды признавался лучшим тренером года.

Под его руководством исландцы в стыковых матчах чемпионата Европы 2024 года победили израильтян, но проиграли украинцам и в финальную часть турнира не вышли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2025

Застрелен футболист эквадорской "Барселоны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Умер Янкель Шор, достопримечательность "Мараканы"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025

Умер легендарный марокканский футболист