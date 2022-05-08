Алла Рид: "В пандемию именно воспоминания о гастролях в Израиле нам с ребятами грели душу"
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Ее широкий вокальный репертуар – от джаза до рока – и роскошное контральто не могут оставить равнодушными никого, она покорила своим звучанием и творческим артистичным подходом к вокалу даже известного композитора и музыканта Александра Градского.
И теперь популярная солистка театра "Градский холл", финалистка шоу "Голос", лауреат джазового фестиваля в Монтрё, участница международных конкурсов и фестивалей джазовой и еврейской музыки в Израиле, Америке, Канаде – певица Алла Рид выступит с юбилейной гастрольной программой в Израиле с 18 по 23 мая.
Музыкальным гурманам придутся по вкусу глубокий виртуозный вокал, тонкая театральная игра, неподдельные эмоции и неожиданные амплуа Аллы Рид в ее юбилейной программе "Я скучаю по тебе, Израиль" в сопровождении группы LIVE BAND.
О новой программе гастролей, о пандемии и жизни после нее, об уходе Градского, о сюрпризе для Примадонны и онлайн-концертах, а также о многом другом – читайте в этом интервью с Аллой Рид.
Беседовала: Елена Гольдман.
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Алла, с нетерпением ждем Вашу новую программу. Ваши первые гастроли в Израиле прошли почти накануне начала пандемии, в январе 2020 года. Изменилась ли Ваша жизнь за этот период, какие корректировки внесла пандемия в Вашу карьеру?
Время так быстро летит – уже почти три года прошло! Это была потрясающая поездка в Израиль – невероятный успех, теплый прием и, конечно, я была окутана любовью израильских зрителей – все эти непростые годы именно воспоминания о гастролях в Израиле нам с ребятами грели душу.
Очень изменилась жизнь с начала пандемии: поначалу, как и многие, я была в шоке от происходящего. В марте 2020 года мы должны были улетать в большой тур по Канаде и я никак не могла понять и принять, что все везде отменяется... Было непросто и нужно было придумать как остаться в форме, как сохранить своих слушателей и как не впасть в серьезную депрессию, ведь когда опускаются руки – ничего абсолютно не хочется делать. Но поскольку я в большей степени оптимист, чем пессимист, то мое депрессивное состояние долго не продлилось: я же драматическая певица и все связанное со страданиями, переживаниями – мне близко, а все переживаемые чувства я стараюсь выражать через музыку, вокал и песни. Поэтому мы с моими музыкантами приняли решение давать концерты онлайн. Это не так просто, как кажется: ты видишь экран телефона или компьютера, но ты совершенно не можешь почувствовать энергетику людей, физически ты намного больше устаешь, чем когда общаешься с публикой вживую. Поэтому первые онлайн-концерты давались нам очень тяжело, а поскольку это был единственный способ хоть как-то музицировать и выходить на связь со своими поклонниками, мы эту практику внедрили в свою жизнь и постепенно освоились. Я давала очень много онлайн-концертов, старалась исполнять разные программы, участвовать в эфирах на праздники, записывать видеопоздравления. И как только появилась возможность выступать в прежнем формате – мы стали возвращаться, выступали в клубах, на небольших вечеринках.
Я всячески старалась не прерывать концертную деятельность насколько это было возможно. Мне важно было поддерживать связь с моей публикой и для меня, как для артистки, вдвойне обидно, что вся эта пандемия случилась именно когда я была на творческой волне, на большом подъеме. С одной стороны, мне было жаль, что после участия в больших ТВ-проектах, нам пришлось резко затормозить. С другой стороны, появилась возможность посвятить время именно творчеству – написанию новых песен, записям уже задуманного, активному креативному самокопанию, ведь когда ты живешь в гастрольной суете, то часто не имеешь возможности что-то записать, что задумывалось когда то. Поэтому период пандемии оказался в итоге для меня благотворным.
То есть для Вас пандемия, самоизоляция и карантины помогли встать на паузу и дали возможность задуматься о жизни, посмотреть иными глазами на дом, семью, карьеру?
– Мы все остановились и у нас была возможность побыть дома с семьей, заняться делами, до которых не доходили руки… Я всегда проводила большое количество времени на гастролях и мой сын не так часто меня видел, а вот в 2020-м году мы с ним вместе и готовили, и рисовали, и делали уроки, и гуляли. Конечно, это была прекрасная возможность переоценить многие вещи, особенно те, что раньше нам казались обычными, сами собой разумеющимися, на которые не обращалось должного внимания, – этот период дал нам возможность все переоценить и дал понять насколько важны в жизни близкие, семья. Я уверена, что у большого количества людей произошла подобная переоценка ценностей. Ведь когда речь идет о жизни и здоровье, уже не важно богат ты или беден, молод или стар… Просто становится страшно, и ты понимаешь насколько это важно и какое это счастье, когда твои близкие рядом, живы и здоровы.
Расскажите, что ждет зрителей, заскучавших за период пандемии, на Ваших концертах новой программы "Я скучаю по тебе, Израиль"?
Программа "Я скучаю по тебе, Израиль" проходит в рамках юбилейного тура – это мой юбилейный год. Я создала большой сольный концерт, посвященный этому событию в театре "Градский Холл", в котором служу. Программа, можно уверенно сказать, – лучшая за эти годы. Я собрала воедино свои самые любимые композиции, связанные с моим детством – это блок хитов советской эстрады – музыка на которой я росла, это песни моих кумиров, моих учителей, и большой блок еврейской музыки, песен об Израиле, и блок с хитами и воспоминаниями о моем участии в популярных телепроектах, мировые хиты, а также некоторые мои работы, которые принесли мне успех на авторском поприще.
Такой большой сборный концерт лучших композиций, которые я исполнила за годы своего творчества. Концерт пройдет в форме творческой встречи – я всегда стараюсь общаться с публикой, делиться личными эмоциями, ощущениями, впечатлениями. Поэтому я жду, что мы прекрасно проведем время вместе, и надеюсь, что скучно не будет. Во всяком случае, я постараюсь от всей души, как всегда это делаю – с большим желанием отдать зрителю частичку своей души.
Я приезжаю не одна, а со своими блестящими музыкантами – группой LIVE BAND, с которыми я уже была в Израиле. В этой группе каждый участник – звезда своего жанра, это потрясающие музыканты и потрясающие люди, которые дают мне возможность на сцене реализовывать самые мои творческие задумки, поэтому, уверена, публика получит удовольствие. Наши концерты не предусматривают никакой фонограммы – только живой звук!
В некоторых интервью Вы признавались, что переломным моментом в Вашей карьере можно считать проект "Голос", когда Александр Борисович Градский нажал на заветную кнопку и после этого Ваша жизнь сильно изменилась. Александр Борисович стал для Вас "добрым ангелом"?
Я была последней из солистов нашего театра, кто разговаривал с ним по телефону перед его уходом. Он не выходил уже на связь, мы все понимали, что он себя плохо чувствует. Но я звонила и звонила – хотела поговорить по поводу своего юбилейного концерта, обсудить какие то творческие вопросы. Сначала он не отвечал, потом спросил, не слишком ли рано на эту тему говорить, а потом просто сказал, что все будет хорошо и положил трубку, уже навсегда: на следующий день его не стало.
Этот год был тяжелый не только для меня и для всех учеников Градского, но и вообще для всех людей, которые знали и почитали великого мастера. Сложно мы воспринимали его уход, до сих пор ощущение, будто потеряли отца – настолько близким он был для нас для всех. Тем более, что в 2021-м году мы проводили большой концерт в честь Дня Иерусалима, при поддержке посольства государства Израиль и я, конечно, принимала в нем участие наряду с другими звездами эстрады. Александр Борисович не хотел петь, хотя мы его уговаривали, и в последний момент он передумал. Так вышло, что финальная, лебединая песня, которую он исполнил в своей жизни, оказалась "Иерушалаим шель заав" на сцене театра "Градский Холл" именно тем вечером, на концерте, посвященном Дню Иерусалима.
В прошлый свой приезд в Израиль Вы сняли клип к песне "4 моря и Иерусалим", насколько я помню Ваши гастроли проходили зимой, шли проливные дожди, но клип получился яркий и солнечный. Это чудеса Земли обетованной?
У песни действительно счастливая и интересная история. В прошлый мой приезд мы снимали клип к песне, шли дожди и в день съемки вышло солнце – и эта песня была впервые исполнена в Израиле. Написана она была директором департамента министерства туризма Израиля Владимир Шкляром, она получила самостоятельную счастливую судьбу. Этот клип пользуется большой популярностью и до сих пор люди продолжают пересылать его на разные еврейские праздники и вообще песни об Израиле занимают отдельное место в моем творчестве.
Я уже 30 лет воспеваю эту страну! Недавно отмечалось 30-летие дипломатических отношений и 30 лет как я пою об Израиле. Я считаю это все какое-то божественное провидение, что именно в Израиле удалось сделать такую работу, которая получила большой успех во всем мире.
Алла, не могу не спросить о Вашем недавнем проекте, посвященном творчеству Аллы Пугачевой – "Сюрприз для Примадонны".
Очень интересное знакомство состоялось у меня год назад с продюсером блестящего симфонического оркестра Русской филармонии Гаянэ Шиладжян. Я просто зашла к ней познакомится. Она создает очень много интересных трибьют-проектов на песни Abba, Queen, Муслима Магомаева и др. Мы с ней поговорили минут 15 и она, послушав мои песни, спросила исполняю ли я песни Аллы Пугачевой.
А я, конечно, пою – это мой кумир, мой учитель, вот только серьезных работ на песни Примадонны я никогда не делала, лишь какие-то отдельные песни пробовала брать в репертуар. И как я была рада услышать, что Гаянэ давно мечтает сделать такой проект, и ей кажется, что этот проект – для меня. Ровно через год мы представили в концертном зале Дома музыки совершенно грандиозные авторские аранжировки – с участием оркестра в 80 музыкантов, – песен молодости наших родителей, песен, на которых я росла, – эта музыка, которая возвращает в детство, в юность. Потрясающие тогда композиторы и поэты писали – я спела 22 песни. Совершенно уникальная работа, которая я очень горжусь! И все же хочу сказать, что здесь не может быть никаких сравнений, я просто посвятила это творчество великой актрисе, певице, моему учителю, легендарной личности – Алле Борисовне Пугачевой. Мне хочется, чтоб эти песни продолжили свою жизнь, чтоб их слушали люди, чтоб молодое поколение знало, что когда то писалась невероятно классная эстрадная музыка.
Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Вы всегда улыбаетесь, можно даже сказать, что улыбка – Ваша визитная карточка наравне с вокализом к "Хава нагила". Когда на душе кошки скребут, Вы все равно улыбаетесь? Да, я, как мне видится, достаточно позитивный человек. Во всяком случае, я считаю своей миссией делиться с людьми своей энергией посредством голоса, посредством улыбки. Я стараюсь всегда улыбаться и внутренне настраиваю себя на все хорошее и своих слушателей тоже на это настраиваю. Потому что в нашей жизни, особенно в последнее время, столько тяжелого, негативного и даже в какой то степени безысходного, что только внутренний настрой на позитив и вера помогают оставаться человеком.
Понятно, что я бываю разная и далеко не всегда улыбаюсь, но раз моя миссия – дарить улыбки, которые дарят позитив и помогают справляться со всеми трудностями, которые у нас сейчас есть в жизни, – я не могу идти против нее. Так что, друзья, приходите на мои концерты и я буду дарить Вам свои улыбки, чтобы вы со всем справились!
Если представить певицу Аллу Рид как блюдо, то, очевидно, что в нем будут такие ингредиенты успеха как…
Мои ингредиенты успеха очень просты. Первый – это трудолюбие: я много работаю, я фанат своего дела. Умею организовать свое время – это второе очень важное качество. Третий ингредиент – любовь: к музыке, без которой не было бы ничего, и, разумеется, любовь к людям, к зрителям, ведь я искренне люблю отдавать себя людям. Мои ингредиенты такие. Важно еще сказать, что успех приходит тогда, когда ты в него очень веришь. Нужно верить в лучшее, сила мысли помогает справляться с трудностями. Напоследок, обратитесь к читателям и зрителям, почему им стоит побывать на Вашем концерте?
Через свои песни, через голос я передаю те чувства, те эмоции, которые происходят со мной в данный момент. И я не приемлю никакой фонограммы, так как считаю, что, выходя на сцену, я, как артист, проживаю совершенно новую, непредсказуемую жизнь, которая происходит со мной здесь и сейчас. Я иногда даже меняю порядок песен в концерте в зависимости от своего настроения, – имею такую возможность, потому что мы с моими музыкантами работаем как единый энергетический механизм и только живьем. Поэтому на моих концертах я заряжаю людей, заряжаю той энергией которая дана мне Всевышним мне через мой голос, через эмоции и чувства, которые я испытываю. Я буду рада, если у меня получится оставить частичку моей души прекрасной израильской публике.
Друзья, я Вас очень жду, приходите на наши концерты, я уверена, что мы проведем шесть прекрасных вечеров в Израиле вместе!
С 18 мая по 23 мая юбилейные гастроли в городах Израиля:
• 18 мая, среда – Нетания;
• 19 мая, четверг – Кармиэль;
• 20 мая, пятница – Беэр-Шева;
• 21 мая, суббота – Ришон ле-Цион;
• 22 мая, воскресенье – Хайфа;
• 23 мая, понедельник – Ашдод.
Заказ билетов на сайте . и по телефону 03-6960990.
Организаторами концертов Аллы Рид в Израиле являются Марат Лис и компания Cruise International. Фотографии предоставлены организатором гастролей.
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