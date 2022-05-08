Алла Рид: "В пандемию именно воспоминания о гастролях в Израиле нам с ребятами грели душу"

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Ее широкий вокальный репертуар – от джаза до рока – и роскошное контральто не могут оставить равнодушными никого, она покорила своим звучанием и творческим артистичным подходом к вокалу даже известного композитора и музыканта Александра Градского.

И теперь популярная солистка театра "Градский холл", финалистка шоу "Голос", лауреат джазового фестиваля в Монтрё, участница международных конкурсов и фестивалей джазовой и еврейской музыки в Израиле, Америке, Канаде – певица Алла Рид выступит с юбилейной гастрольной программой в Израиле с 18 по 23 мая.

Музыкальным гурманам придутся по вкусу глубокий виртуозный вокал, тонкая театральная игра, неподдельные эмоции и неожиданные амплуа Аллы Рид в ее юбилейной программе "Я скучаю по тебе, Израиль" в сопровождении группы LIVE BAND.

О новой программе гастролей, о пандемии и жизни после нее, об уходе Градского, о сюрпризе для Примадонны и онлайн-концертах, а также о многом другом – читайте в этом интервью с Аллой Рид.

Беседовала: Елена Гольдман.

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Алла, с нетерпением ждем Вашу новую программу. Ваши первые гастроли в Израиле прошли почти накануне начала пандемии, в январе 2020 года. Изменилась ли Ваша жизнь за этот период, какие корректировки внесла пандемия в Вашу карьеру?

Время так быстро летит – уже почти три года прошло! Это была потрясающая поездка в Израиль – невероятный успех, теплый прием и, конечно, я была окутана любовью израильских зрителей – все эти непростые годы именно воспоминания о гастролях в Израиле нам с ребятами грели душу.

Очень изменилась жизнь с начала пандемии: поначалу, как и многие, я была в шоке от происходящего. В марте 2020 года мы должны были улетать в большой тур по Канаде и я никак не могла понять и принять, что все везде отменяется... Было непросто и нужно было придумать как остаться в форме, как сохранить своих слушателей и как не впасть в серьезную депрессию, ведь когда опускаются руки – ничего абсолютно не хочется делать. Но поскольку я в большей степени оптимист, чем пессимист, то мое депрессивное состояние долго не продлилось: я же драматическая певица и все связанное со страданиями, переживаниями – мне близко, а все переживаемые чувства я стараюсь выражать через музыку, вокал и песни. Поэтому мы с моими музыкантами приняли решение давать концерты онлайн. Это не так просто, как кажется: ты видишь экран телефона или компьютера, но ты совершенно не можешь почувствовать энергетику людей, физически ты намного больше устаешь, чем когда общаешься с публикой вживую. Поэтому первые онлайн-концерты давались нам очень тяжело, а поскольку это был единственный способ хоть как-то музицировать и выходить на связь со своими поклонниками, мы эту практику внедрили в свою жизнь и постепенно освоились. Я давала очень много онлайн-концертов, старалась исполнять разные программы, участвовать в эфирах на праздники, записывать видеопоздравления. И как только появилась возможность выступать в прежнем формате – мы стали возвращаться, выступали в клубах, на небольших вечеринках.

То есть для Вас пандемия, самоизоляция и карантины помогли встать на паузу и дали возможность задуматься о жизни, посмотреть иными глазами на дом, семью, карьеру?

– Мы все остановились и у нас была возможность побыть дома с семьей, заняться делами, до которых не доходили руки… Я всегда проводила большое количество времени на гастролях и мой сын не так часто меня видел, а вот в 2020-м году мы с ним вместе и готовили, и рисовали, и делали уроки, и гуляли. Конечно, это была прекрасная возможность переоценить многие вещи, особенно те, что раньше нам казались обычными, сами собой разумеющимися, на которые не обращалось должного внимания, – этот период дал нам возможность все переоценить и дал понять насколько важны в жизни близкие, семья. Я уверена, что у большого количества людей произошла подобная переоценка ценностей. Ведь когда речь идет о жизни и здоровье, уже не важно богат ты или беден, молод или стар… Просто становится страшно, и ты понимаешь насколько это важно и какое это счастье, когда твои близкие рядом, живы и здоровы.

Расскажите, что ждет зрителей, заскучавших за период пандемии, на Ваших концертах новой программы "Я скучаю по тебе, Израиль"?

Программа "Я скучаю по тебе, Израиль" проходит в рамках юбилейного тура – это мой юбилейный год. Я создала большой сольный концерт, посвященный этому событию в театре "Градский Холл", в котором служу. Программа, можно уверенно сказать, – лучшая за эти годы. Я собрала воедино свои самые любимые композиции, связанные с моим детством – это блок хитов советской эстрады – музыка на которой я росла, это песни моих кумиров, моих учителей, и большой блок еврейской музыки, песен об Израиле, и блок с хитами и воспоминаниями о моем участии в популярных телепроектах, мировые хиты, а также некоторые мои работы, которые принесли мне успех на авторском поприще.

Я приезжаю не одна, а со своими блестящими музыкантами – группой LIVE BAND, с которыми я уже была в Израиле. В этой группе каждый участник – звезда своего жанра, это потрясающие музыканты и потрясающие люди, которые дают мне возможность на сцене реализовывать самые мои творческие задумки, поэтому, уверена, публика получит удовольствие. Наши концерты не предусматривают никакой фонограммы – только живой звук!

В некоторых интервью Вы признавались, что переломным моментом в Вашей карьере можно считать проект "Голос", когда Александр Борисович Градский нажал на заветную кнопку и после этого Ваша жизнь сильно изменилась. Александр Борисович стал для Вас "добрым ангелом"?

Я была последней из солистов нашего театра, кто разговаривал с ним по телефону перед его уходом. Он не выходил уже на связь, мы все понимали, что он себя плохо чувствует. Но я звонила и звонила – хотела поговорить по поводу своего юбилейного концерта, обсудить какие то творческие вопросы. Сначала он не отвечал, потом спросил, не слишком ли рано на эту тему говорить, а потом просто сказал, что все будет хорошо и положил трубку, уже навсегда: на следующий день его не стало.

Этот год был тяжелый не только для меня и для всех учеников Градского, но и вообще для всех людей, которые знали и почитали великого мастера. Сложно мы воспринимали его уход, до сих пор ощущение, будто потеряли отца – настолько близким он был для нас для всех. Тем более, что в 2021-м году мы проводили большой концерт в честь Дня Иерусалима, при поддержке посольства государства Израиль и я, конечно, принимала в нем участие наряду с другими звездами эстрады. Александр Борисович не хотел петь, хотя мы его уговаривали, и в последний момент он передумал. Так вышло, что финальная, лебединая песня, которую он исполнил в своей жизни, оказалась "Иерушалаим шель заав" на сцене театра "Градский Холл" именно тем вечером, на концерте, посвященном Дню Иерусалима.

У песни действительно счастливая и интересная история. В прошлый мой приезд мы снимали клип к песне, шли дожди и в день съемки вышло солнце – и эта песня была впервые исполнена в Израиле. Написана она была директором департамента министерства туризма Израиля Владимир Шкляром, она получила самостоятельную счастливую судьбу. Этот клип пользуется большой популярностью и до сих пор люди продолжают пересылать его на разные еврейские праздники и вообще песни об Израиле занимают отдельное место в моем творчестве.

Я уже 30 лет воспеваю эту страну! Недавно отмечалось 30-летие дипломатических отношений и 30 лет как я пою об Израиле. Я считаю это все какое-то божественное провидение, что именно в Израиле удалось сделать такую работу, которая получила большой успех во всем мире.

Алла, не могу не спросить о Вашем недавнем проекте, посвященном творчеству Аллы Пугачевой – "Сюрприз для Примадонны".

Очень интересное знакомство состоялось у меня год назад с продюсером блестящего симфонического оркестра Русской филармонии Гаянэ Шиладжян. Я просто зашла к ней познакомится. Она создает очень много интересных трибьют-проектов на песни Abba, Queen, Муслима Магомаева и др. Мы с ней поговорили минут 15 и она, послушав мои песни, спросила исполняю ли я песни Аллы Пугачевой.

А я, конечно, пою – это мой кумир, мой учитель, вот только серьезных работ на песни Примадонны я никогда не делала, лишь какие-то отдельные песни пробовала брать в репертуар. И как я была рада услышать, что Гаянэ давно мечтает сделать такой проект, и ей кажется, что этот проект – для меня. Ровно через год мы представили в концертном зале Дома музыки совершенно грандиозные авторские аранжировки – с участием оркестра в 80 музыкантов, – песен молодости наших родителей, песен, на которых я росла, – эта музыка, которая возвращает в детство, в юность. Потрясающие тогда композиторы и поэты писали – я спела 22 песни. Совершенно уникальная работа, которая я очень горжусь! И все же хочу сказать, что здесь не может быть никаких сравнений, я просто посвятила это творчество великой актрисе, певице, моему учителю, легендарной личности – Алле Борисовне Пугачевой. Мне хочется, чтоб эти песни продолжили свою жизнь, чтоб их слушали люди, чтоб молодое поколение знало, что когда то писалась невероятно классная эстрадная музыка.

Понятно, что я бываю разная и далеко не всегда улыбаюсь, но раз моя миссия – дарить улыбки, которые дарят позитив и помогают справляться со всеми трудностями, которые у нас сейчас есть в жизни, – я не могу идти против нее. Так что, друзья, приходите на мои концерты и я буду дарить Вам свои улыбки, чтобы вы со всем справились!

Если представить певицу Аллу Рид как блюдо, то, очевидно, что в нем будут такие ингредиенты успеха как…

Мои ингредиенты успеха очень просты. Первый – это трудолюбие: я много работаю, я фанат своего дела. Умею организовать свое время – это второе очень важное качество. Третий ингредиент – любовь: к музыке, без которой не было бы ничего, и, разумеется, любовь к людям, к зрителям, ведь я искренне люблю отдавать себя людям. Мои ингредиенты такие. Важно еще сказать, что успех приходит тогда, когда ты в него очень веришь. Нужно верить в лучшее, сила мысли помогает справляться с трудностями. Напоследок, обратитесь к читателям и зрителям, почему им стоит побывать на Вашем концерте?

Через свои песни, через голос я передаю те чувства, те эмоции, которые происходят со мной в данный момент. И я не приемлю никакой фонограммы, так как считаю, что, выходя на сцену, я, как артист, проживаю совершенно новую, непредсказуемую жизнь, которая происходит со мной здесь и сейчас. Я иногда даже меняю порядок песен в концерте в зависимости от своего настроения, – имею такую возможность, потому что мы с моими музыкантами работаем как единый энергетический механизм и только живьем. Поэтому на моих концертах я заряжаю людей, заряжаю той энергией которая дана мне Всевышним мне через мой голос, через эмоции и чувства, которые я испытываю. Я буду рада, если у меня получится оставить частичку моей души прекрасной израильской публике.

Друзья, я Вас очень жду, приходите на наши концерты, я уверена, что мы проведем шесть прекрасных вечеров в Израиле вместе!

С 18 мая по 23 мая юбилейные гастроли в городах Израиля:

• 18 мая, среда – Нетания;

• 19 мая, четверг – Кармиэль;

• 20 мая, пятница – Беэр-Шева;

• 21 мая, суббота – Ришон ле-Цион;

• 22 мая, воскресенье – Хайфа;

• 23 мая, понедельник – Ашдод.

Заказ билетов на сайте . и по телефону 03-6960990.

Организаторами концертов Аллы Рид в Израиле являются Марат Лис и компания Cruise International. Фотографии предоставлены организатором гастролей.