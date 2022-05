Израильский инди-поп дуэт Ice Hokku выпустил новую песню "Memory" о ностальгии, надежде и близости

Меланхоличная, но жизнеутверждающая песня "Memory" передает глубокое чувство ностальгии, черпая силы в прошлом и надеясь на общее будущее. Написанная во время карантина, когда музыканты общались с семьей только по видеосвязи, сегодня песня приобрела новое значение в связи с войной в Украине, символизируя память о том, что исчезает, и надежду.

"Музыканты-одиночки" в Израиле, во время пандемии Юлия и Антон из Ice Hokku общались со своей семьей только по видео. Бабушку и дедушку всегда трудно разглядеть: камера направлена в сторону, изображение в пикселях, звук прерывается – будто они далекое воспоминание, снятое на старую видеокамеру. В каждом звонке хочется впитать их истории и вспомнить моменты единения. "Memory I beg you bring it back to me", – поет Юлия.

Песня "Memory" ёмко передает мысли и тревоги об отношениях с семьёй на расстоянии. Дело не только в пространстве, но и во времени – десятки лет между настоящим и детством, в котором мы с ними были особо близки. Это песня о взрослой глубокой любви, корнями уходящей в беззаботные годы, где есть надежда, что все твои родные с тобой навечно и всегда остаются прежними.

Медитативный видео-клип показывает слова песни, "вытатуированные" на человеческих телах – так же, как воспоминания об улыбках, морщинах и историях наших близких отпечатываются на наших душах.

Сегодня, в связи с войной в Украине, песня обрела ещё одно значение. Она про память об уходящем, боли, надежде не смотря ни на что, и важности людей друг для друга. Не ценить людей - это путь насилия и разрушения ради своих заблуждений.

"Люди, которые появляются в видеоклипе, – наши друзья. В эти дни быть вместе, видеть тех, кого любишь, – это то, что делает нас сильными". – делятся музыканты.

28 мая Ice Hokku выступят в клубе Ozen в центре Тель Авива в поддержку вышедших песни и клипа.

Ice-Hokku – инди-поп-дуэт, выросший на западной музыке и черпающий вдохновение в аутентичности Ближнего Востока. Название "Ice Hokku" – это каламбур, который сочетает в себе японскую поэзию и философию "хокку" (хайку) с северным видом спорта хоккеем.

Удивительно мощное звучание дуэта достигается за счет использования луперов, которые непрерывно записывают звуковые слои в режиме реального времени.

Основатели и музыканты проекта Ice Hokku:

Юлия Гарниц -- непосредственность, эмоциональность, вокал, визуальное оформление выступлений.

Антон Дмитриев -- разум, расчет, продюсирование, гитарист, мультиинструменталист.