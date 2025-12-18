x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 07:58
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Обладателем Межконтинентального кубка стал ПСЖ

Футбол
время публикации: 18 декабря 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 08:04
Обладателем Межконтинентального кубка стал ПСЖ
AP Photo/Hussein Sayed

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ в серии пенальти победил "Фламенго" 2:1.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Парижане завоевали шестой трофей в 2025 году. Команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА.

На 38-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет.

На 62-й минуте бывший полузащитник "Наполи", "Челси" и "Арсенала" Жоржиньо реализовал пенальти 1:1.

В послематчевой серии у парижан пенальти не забили Усман Дембеле и Бредли Барколя, у бразильцев - бывший полузащитник "Челси" и мадридского "Атлетико" Сауль Нигес, бывший нападающий "Фиорентины" Педру, Лео Перейра и бывший форвард "Лилля" Луис Араужо.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Самый красивый гол 2025 года забил аргентинец
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Футбол. Израильтянин Тай Барибо переходит в "Ди Си Юнайтед"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Футбол. Кубок Нидерландов. Израильтянин дебютировал за ПСВ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Лучший футболист 2025 года по версии ФИФА: Усман Дембеле