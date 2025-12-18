Обладателем Межконтинентального кубка стал ПСЖ

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ в серии пенальти победил "Фламенго" 2:1.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Парижане завоевали шестой трофей в 2025 году. Команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА.

На 38-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет.

На 62-й минуте бывший полузащитник "Наполи", "Челси" и "Арсенала" Жоржиньо реализовал пенальти 1:1.

В послематчевой серии у парижан пенальти не забили Усман Дембеле и Бредли Барколя, у бразильцев - бывший полузащитник "Челси" и мадридского "Атлетико" Сауль Нигес, бывший нападающий "Фиорентины" Педру, Лео Перейра и бывший форвард "Лилля" Луис Араужо.