Премьера в Израиле. Спектакль "Inostranka" с Машей Машковой в главной роли

С 4 по 7 марта в Израиле пройдут премьерные показы спектакля "Inostranka" в постановке Максима Диденко по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. В главной роли – Маша Машкова. Драматург – Михаил Дурненков. Показы спектакля пройдут в Тель-Авиве, Хайфе, Ашкелоне и Беэр-Шеве.

Авторский метод режиссера Максима Диденко объединяет живой театр, кино и мультимедиа, создавая современный язык сценического искусства и открывая новые формы театрального высказывания. В спектакле "Inostranka" два параллельных процесса: театральный, постановочный и кинематографический. Само кино становится частью спектакля, что придает проекту особую глубину.

В видеоматериалах, ставших частью сценического действия, участвуют: Максим Суханов, Варя Шмыкова, Никита Кукушкин, Никола Ашурков.

Основано на реальных событиях. Что заставляет человека уехать из дома? Политика, история, обстоятельства или просто "плохое настроение"? Спектакль "Inostranka" по мотивам повести Сергея Довлатова, написанной 40 лет назад, ищет ответы на эти вопросы и переносит их в сегодняшнюю реальность. Но это не просто история героини Маруси Татарович – это и личная история актрисы Маши Машковой, ее попытки пробиться в Голливуде, жизнь в Лос-Анджелесе, воспоминания о семье и взрослении.

"Inostranka" – это спектакль-разговор без четвертой стены: ироничный, честный, смешной и терапевтический. Он говорит об эмиграции как о вечном человеческом опыте – попытке найти свое место в этом мире и сохранить чувство юмора, когда все вокруг становится чужим и новым. Если в 80-е эмиграция была бытовой драмой, то сегодня это экзистенциальный прыжок в неизвестность. Но суть остается прежней: каждый из нас однажды становится "иностранцем" – в новой стране, профессии или даже собственной жизни.

"Я долго искала материал, благодаря которому зрители в театре смогут прохохотать все накопившееся. До слез прохохотать. И ко мне пришла героиня Маруся (барабанная дробь) из Новосибирска! (кто не в курсе, я жила до 8 лет в авиагородке Толмачево), которая эмигрировала в Америку, но жизнь эмигрантская… сами понимаете. И Маруся теперь очень вдруг захотела назад. Я переворачивала трясущимися руками страницу за страницей повести, чтобы скорее выяснить, вернется ли Маруся… обратно". Маша Машкова

Маша Машкова, дочь артистов Владимира Машкова и Елены Шевченко, уехала в США более восьми лет назад, два года назад получила американское гражданство. Спектакль "Inostranka" не первая документальная постановка в творческой биографии Маши Машковой. В 2024 году в Израиле состоялись показы спектакля "Надеждины", основанного на личном опыте и биографии актрисы. Это моноспектакль в постановке Егора Баранова по мотивам мемуаров прабабушки Маши Машковой Меланьи Севрук о событиях первой половины ХХ века.

"Я просто хочу, чтобы люди, оказавшиеся в эмиграции, не сошли с ума от горя и быта. Это тоже тяжело, хоть и не тюрьма. Чтобы помнили, зачем живут. Когда мы играли "Надеждиных", люди плакали – и мне захотелось, чтобы они могли смеяться сквозь слезы. Я перечитала Довлатова – повесть "Иностранка" помогла перестать ждать и начать жить". Мария Машкова (из интервью Марии Машковой для проекта "Бессмертный барак").

Спектакль "Inostranka" уже получил признание публики в Молдове. В ноябре этого года с успехом прошли первые показы постановки в Кишиневе на площадке Teatrul Fără Nume.

"Я вышел из зала с чувством, что увидел театра будущего, как в свое время, увидев "Аватар", осознал, что началась новая эра кинематографа. "Inostranka" – это не камерная исповедь, а масштабное художественное высказывание. Машкова, Диденко и вся команда доказали, что слово, тело и цифровая среда могут образовать единый организм". Эльдар Тагиев.

Премьеру представляют Bird&Carrot productions and Msquared.

Организаторы гастролей в Израиле Марат Лис и компания Cruise International

4 марта – Хайфа, Аудиториум

5 марта – Ашкелон, Гехаль а-Тарбут

6 марта – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

7 марта – Тель-Авив, Бейт а-Хаяль

Начало спектаклей в 20:00

