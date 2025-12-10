x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
Культура

Netflix и Disney не заставят платить за местное кинопроизводство в Израиле, если так решит Трамп

Израильское Кино
Законы
Netflix
время публикации: 10 декабря 2025 г., 11:23
AP Photo/Steven Senne

Министр связи Шломо Караи, продвигавший реформу, согласно которой зарубежные стриминги, работающие в Израиле, обязаны будут вкладываться в израильский кинематограф, что инициатива может быть снята с повестки дня.

"Этот вопрос обсуждается на уровнях выше меня – между премьер-министром и Госдепартаментом США", – признал Караи. "Если потребуют снять этот пункт, он будет снят", – цитирует министра N12. На вопрос, будет ли он отстаивать законопроект перед премьер-министром Биньямином Нетаниягу, он сказал: "Я не воюю с премьер-министром".

Реформа телевещания, которую продвигает Караи, предусматривает, введение единого обязательства для всех телерадиовещательных компаний, чей доход превышает 40 млн.шекелей, инвестировать в производство оригинального израильского контента 6,5% процентов прибыли. Ранее инициатива была направлена только на израильские компании, но в новой редакции законопроект предусматривает, что подобный "налог" на израильское кино будут выплачивать и международные стриминговые сервисы, такие так Netflix, Disney+, Apple TV и Amazon Prime Video. Предполагается, что собранные средства будут направлены на производство драматических и документальных фильмов и телепередач.

