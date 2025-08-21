Харви Вайнштейна ждет новый суд. Он не признает вину в изнасиловании

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн готовится к новому суду по обвинению в изнасиловании. Потерпевшей по делу выступает актриса Джессика Манн. "Он не хочет, чтобы с его именем ассоциировалось слово "изнасилование", – заявил журналистам адвокат Вайнштейна Артур Айдала.

Обвинения Манн против Вайнштейна уже рассматривались в суде в июне этого года, однако тогда слушание пришлось отложить, поскольку председатель жюри присяжных заявила, что получает угрозы от своих коллег. Прокуратура заявила, что актриса готова к повторному рассмотрению дела. В июне же суд присяжных признал продюсера виновным в совершении преступлений сексуального характера первой степени в отношении бывшей телеассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Такие преступления предполагают максимальное наказание до 25 лет лишения свободы. При этом по другому рассматриваемому делу – о сексуальном насилии в отношении польской актрисы и модели Кайи Соколы – Вайнштейна оправдали.

Команда защиты продюсера надеется, что новое обвинение в изнасиловании окажет "очень незначительное влияние" на общий срок заключения, поскольку их подзащитный уже отбыл около шести лет в тюрьме Нью-Йорка, и этот срок может быть зачтен при вынесении приговора.

Следующее слушание по делу назначено на 30 сентября. Его цель, по словам судьи Кертиса Фарбера, "упорядочить оставшиеся обвинения до вынесения приговора". После чего будет определена дата нового суда, или же, если обвинение будет снято, состоится вынесение приговора по делу о сексуальном преступлении. Судья Фарбер подтвердил, что в случае нового процесса он должен состояться до конца этого года.

Это уже третий процесс по делу об изнасиловании Джессики Манн. И Хейли, и Манн фигурировали в деле 2020 года о насилии и сексуальных преступлениях Вайнштейна, однако в апреле 2024 года приговор был отменён апелляционным судом, который признал процесс предвзятым из-за процессуальных нарушений, включая допуск свидетельских показаний женщин по эпизодам, не входившим в состав дела.

На процессе 2020 года Вайнштейн получил смешанный вердикт: присяжные признали его виновным в преступлениях против Хейли и Манн, но оправдали по обвинениям в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии в отношении других женщин. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг добился повторного суда вскоре после отмены приговора, включив в новое дело также свидетельства Кайи Соколы.