10 сентября 2025
10 сентября 2025
Культура

Союз израильских продюсеров в ответ на призыв к бойкоту: "Это ошибка"

Израильское Кино
Израильское Искусство
время публикации: 10 сентября 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 14:03
AP Photo/Damian Dovarganes

Союз израильских продюсеров вынужден был отреагировать на инициативу группы Film Workers for Palestine, которая объявила о бойкоте израильского кинематографа. Авторы инициативы опубликовали заявление, согласно которому подписавшие его кинематографисты обязуются "не прокатывать фильмы, не участвовать в мероприятиях и иным образом не сотрудничать с израильскими кинематографическими организациями – включая фестивали, кинотеатры, вещателей и продюсерские компании, – которые замешаны в геноциде и апартеиде против палестинского народа". Под обращением свои подписи поставили артисты Хавьер Бардем, Тильда Суинтон, Эмма Стоун, Оливия Колман, режиссеры Кен Лоуч, Ксавье Долан и Йоргос Лантимос, сотни кинопродюсеров и других сотрудников киноиндустрии.

В ответ на это заявление Союз израильских продюсеров вынужден был отреагировать и пояснить, что атака на израильский кинематограф является ошибкой. В заявлении, опубликованном израильскими продюсерами, подчеркивается, что израильские кинематографисты являются ключевыми голосами, представляющими всю сложность конфликта, "включая палестинские нарративы и критику политики государства Израиль". "Призыв к бойкоту принципиально ошибочен, – отмечают продюсеры. – Нацеливаясь на нас – авторов, которые дают озвучивают разные точки зрения и продвигают диалог, – авторы петиции вредят собственной цели и пытаются заставить нас замолчать. Мы этого не допустим и продолжим решительно работать над прекращением насилия и достижением справедливого мира в нашем регионе – на благо всех. Наши истории – инструменты понимания и исцеления, и мы продолжим использовать их, чтобы помочь положить конец насилию".

Культура
