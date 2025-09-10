Звезда сериала "Тегеран" сыграет в библейской драме "Иосиф из Египта"

Американский актер иранского происхождения Навид Негабан сыграет в сериале Amazon MGM "Иосиф из Египта", сценарий к которому написал автор сериалов "Остаться в живых" и "Клиент всегда мертв" Крэйг Райт. Негабану досталась роль фараона Неферхотепа I, который приближает к себе Иосифа – узника, сумевшегося истолковать его сны и помочь избежать бедствий, которые должны обрушиться на страну. В итоге Иосиф, который после предательства братьев оказывается в Египте, становится ближайшим советником фараона.

Главную роль в сериале играет Адам Хашми, недавний выпускник Лондонской школы драмы и звезда сериалов "Бриджертоны". Съемки сериала уже стартовали и проходят в штате Нью-Мексико (США).

Сериал "Иосиф из Египта" – один из проектов Amazon MGM и Prime Video по библейским сюжетам наряду с сериалом "Избранный" о судьбе Иисуса Христа, "Дом Давида" о царе Давиде, а также проектом сериала о пророке Моисее. Съемки всех проектов проходят в США.