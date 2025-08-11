Готовится к изданию трибьют-альбома Даклона, легенды восточной поп-музыки Израиля

В течение нескольких месяцев будет выпущен трибьют-альбом Даклона (настоящее имя – Йосеф Леви) и его группы "Звуки виноградника" (צלילי הכרם), легенд так называемой "музыки мизрахит" и видных представителей израильской "кассетной индустрии" 1970-х. Первой опубликованной с него песней стала новая версия композиции "יום שישי הגיע", в записи которой принял участие популярный современный певец Арэль Скаат.

Стало также известно, кто ещё не отказался от участия в проекте: среди этих исполнителей – в том числе Иегудит Равиц, Ариэль Зильбер, Идан Амеди, Гиди Гов, Эхуд Банай, Заава Бен и многие другие. В трек-листе записи, таким образом, нашлось место и современным звёздам, и классикам израильской эстрады, в том числе тем, кто в 1970-е и 1980-е принадлежал к другому "лагерю" в популярной музыке страны, которому "музыка мизрахит" во многом противостояла.

Продюсером альбома выступил Нир Маймон, заявивший, что рос на песнях Даклона и "Звуков виноградника", которые сыграли важнейшую роль в прорыве восточной поп-музыки в израильский мейнстрим. Сам музыкант, отметивший в прошлом году 80-летие, не остался безучастным к идее и благословил проект.