Боно и другие участники U2 опубликовали заявления в связи с войной в Газе

В соцсетях группы U2 появились заявления музыкантов ансамбля – вокалиста Боно, гитариста Эджа, басиста Адама Клейтона и барабанщика Ларри Маллена-младшего – на тему продолжающейся войны Израиля и ХАМАСа в секторе Газы.

"Насилие, убийство и похищение израильтян на музыкальном фестивале "Nova" было чистым злом", – написал Боно, предположив, что террористическая организация поймала Израиль в дьявольскую ловушку с тем, чтобы втянуть его в войну. "Это была игра, которую лидеры ХАМАСа были готовы сыграть с жизнями двух миллионов палестинцев – только чтобы заронить семена глобальной интифады", – пишет он.

По мнению музыканта, Яхья Синуар стремился "уничтожить Израиль как моральную и экономическую силу" – и фактически преуспел, поскольку еврейское государство приняло предложенные правила игры: "Мы все знаем, что ХАМАС использовал голод как оружие войны, но Израиль тоже занимается этим, и я считаю это его моральным поражением".

Упомянув о том, что террористы в Газе использовали гражданское население как живой щит, Боно заключил, что "крайне правое правительство Израиля безусловно достойно нашего порицания", процитировав некоторые нашумевшие высказывания израильских министров. Вместе с тем, он призвал к скорейшему освобождению оставшихся заложников и выразил надежду на то, что рациональные силы в регионе – к которым, по мнению артиста, не относится ни ХАМАС, ни кабинет под руководством Биньямина Нетаниягу – способны его добиться.

Сходным образом высказались и другие музыканты U2. Адам Клейтон задался вопросом, почему ЦАХАЛ, справедливо гордящийся своей способностью точечно поражать силы противника, "беспорядочно бомбардирует гражданское население Газы". Ларри Маллен подчеркнул, что безусловно поддерживает право Израиля на существование, но также уверен, что и палестинцы заслуживают собственное государство.

Жестче всех выступил гитарист Эдж, обвинивший израильское правительство в стремлении провести этническую чистку.

Стоит отметить, что через несколько дней после "чёрной субботы" U2 посвятили жертвам фестиваля "Nova" песню "Pride (In the Name of Love)" на своём выступлении в Неваде. Боно изменил в тексте несколько строчек, упомянув, в частности, звезду Давида. Одна из самых социально и политически активных рок-групп мира, U2 ранее прямо не высказывались о перипетиях ближневосточного конфликта: их свежие посты в соцсетях – фактически первый прямой комментарий на эту тему.