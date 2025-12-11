Чемпионат Финляндии. После вылета из высшего дивизиона болельщики сожгли трибуну стадиона
время публикации: 11 декабря 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 14:03
Клуб "Хака" (Валкеакоски) занял последнее место и вылетел из элитного дивизиона чемпионата Финляндии.
Несколько 15-летних подростков в знак протеста сожгли трибуну местного стадиона, сообщают местные СМИ.
Полиция нашла виновников пожара.
"Хака" - девятикратный чемпион Финляндии, 12-кратный обладатель Кубка Финляндии. В 1984 году команда дошла до четвертьфинала Кубка обладателей кубков.
В 2013-19 годах команда уже играла во втором дивизионе.
