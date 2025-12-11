x
11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 09:40
11 декабря 2025
Культура

Джонни Депп продюсирует экранизацию "Мастера и Маргариты"

Съемки
Звезды
время публикации: 11 декабря 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 09:13
Джонни Депп продюсирует экранизацию "Мастера и Маргариты"
AP Photo/Natacha Pisarenko

Продюсерская компания Джонни Деппа IN.2 Film, которая в прошлом году представила ленту "Жанна Дюбарри", запускает в производство экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Джонни Депп должен сыграть в ленте одну из главных ролей. Кто напишет сценарий и сядет в режиссерское кресло проекта, пока неизвестно. Съемки запланированы на конец 2026 года. Сопродюсерами проекта стали Светлана Дали и Грейс Ло, которые не допустили фильм Михаила Локшина в американский прокат.

Дали и Ло ведут судебную тяжбу с сейлз-агентом Luminosity Pictures из-за недавней экранизации знаменитого романа режиссёрf Майклом Локшиным. Фильм так и не вышел в прокат в США и Великобритании, поскольку Дали и Ло заявили, что обладают исключительными правами на роман.

