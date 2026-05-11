BAFTA 2026: среди победителей "Переходный возраст", "Киностудия" и сериал про иранскую тюрьму

Главным триумфатором британской телевизионной премии BAFTA 2026, прошедшей вечером 10 мая в лондонском Royal Festival Hall, стал сериал "Переходный возраст". Ему досталось четыре награды: "Переходный возраст" победил в категориях "лучший мини-сериал", "лучшая мужская роль" (Стивен Грэй), "лучшая женская роль второго плана" (Кристин Тремарко) и "лучшая мужская роль второго плана" (Оуэн Купер).

В иностранной категории победил сериал "Киностудия" от Apple TV+. Сет Роген посвятил победу актрисе Кэтрин О'Харе, отметив ее вклад в успех шоу. Получив телевизионную премию BAFTA, "Киностудия" вошла в историю как первая дебютная комедия, собравшая все возможные награды: "Эмми", "Золотой глобус", премии Гильдии актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов.

Среди главных сенсаций вечера также оказался иранский проект "Заключенная 951". Актриса Наргес Рашиди получила BAFTA за лучшую женскую роль. Ее героиня приезжает в Иран навестить родных, но ее обвиняют в шпионаже. Женщину отправляют в изолятор, где она теряет рассудок на фоне безуспешных попыток дипломатов ее вызволить.

Лучшим драматическим сериалом признали детектив "Кодекс молчания" о глухой девушке, которая участвует в полицейском расследовании преступной группировки.