x
11 мая 2026
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 09:53
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

BAFTA 2026: среди победителей "Переходный возраст", "Киностудия" и сериал про иранскую тюрьму

BAFTA
Сериал
время публикации: 11 мая 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 09:04
BAFTA 2026: среди победителей "Переходный возраст", "Киностудия" и сериал про иранскую тюрьму
Scott A Garfitt/Invision/AP

Главным триумфатором британской телевизионной премии BAFTA 2026, прошедшей вечером 10 мая в лондонском Royal Festival Hall, стал сериал "Переходный возраст". Ему досталось четыре награды: "Переходный возраст" победил в категориях "лучший мини-сериал", "лучшая мужская роль" (Стивен Грэй), "лучшая женская роль второго плана" (Кристин Тремарко) и "лучшая мужская роль второго плана" (Оуэн Купер).

В иностранной категории победил сериал "Киностудия" от Apple TV+. Сет Роген посвятил победу актрисе Кэтрин О'Харе, отметив ее вклад в успех шоу. Получив телевизионную премию BAFTA, "Киностудия" вошла в историю как первая дебютная комедия, собравшая все возможные награды: "Эмми", "Золотой глобус", премии Гильдии актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов.

Среди главных сенсаций вечера также оказался иранский проект "Заключенная 951". Актриса Наргес Рашиди получила BAFTA за лучшую женскую роль. Ее героиня приезжает в Иран навестить родных, но ее обвиняют в шпионаже. Женщину отправляют в изолятор, где она теряет рассудок на фоне безуспешных попыток дипломатов ее вызволить.

Лучшим драматическим сериалом признали детектив "Кодекс молчания" о глухой девушке, которая участвует в полицейском расследовании преступной группировки.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 января 2026

"Золотой глобус": "Битва за битвой", Шекспир и "Киностудия" победили в гонке
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 21 марта 2025

Неделя в кино: звезда Галь Гадот и феномен драмы "Переходный возраст"