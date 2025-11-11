"Thriller" Майкла Джексона снова в топ-10 Billboard Hot 100

Композиция "Thriller" Майкла Джексона 1982 года собрала 14 миллионов прослушиваний и достигла аудитории радиослушателей в 9,3 миллиона человек в канун Хэллоуина. За неделю песня поднялась на десятую с 32-й строчки чарта Billboard Hot 100.

"Thriller" сделал Майкла Джексона первым артистом в истории, которому удалось попасть в топ-10 Billboard Hot 100 в шести разных десятилетиях – 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е, 2010-е и теперь 2020-е годы. До сих пор рекорд принадлежал певцу Энди Уильямсу, чьи хиты появлялись в первой десятке чартов пятьдесят лет подряд.

Впервые "Thriller" достиг пика на 4-м месте в 1982 году и стал одним из самых узнаваемых треков в истории поп-музыки.