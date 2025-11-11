Букеровская премия-2025: победил Дэвид Селей с романом "Плоть"

Британо-венгерский писатель Дэвид Селей удостоен Букеровской премии 2025 года за роман "Flesh" ("Плоть"). Награду в размере £50 тысяч вручили на церемонии в лондонском Олд Биллингсгейте.

Книга следует за жизнью венгра Иштвана – от подростка до зрелости и переезда в Британию – и отмечена минималистичной манерой и "темным" тоном, пишет The Guardian.

В шорт-листе также были Киран Десаи, Сьюзан Чой, Кэти Китамура, Эндрю Миллер и Бен Марковитс.

Председателем жюри был Родди Дойл, лауреат Букеровской премии 1993 года.