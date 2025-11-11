x
11 ноября 2025
|
последняя новость: 06:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2025
|
11 ноября 2025
|
последняя новость: 06:47
11 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Букеровская премия-2025: победил Дэвид Селей с романом "Плоть"

Великобритания
Литература
время публикации: 11 ноября 2025 г., 06:11 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 06:17
Букеровская премия-2025: победил Дэвид Селей с романом "Плоть"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Британо-венгерский писатель Дэвид Селей удостоен Букеровской премии 2025 года за роман "Flesh" ("Плоть"). Награду в размере £50 тысяч вручили на церемонии в лондонском Олд Биллингсгейте.

Книга следует за жизнью венгра Иштвана – от подростка до зрелости и переезда в Британию – и отмечена минималистичной манерой и "темным" тоном, пишет The Guardian.

В шорт-листе также были Киран Десаи, Сьюзан Чой, Кэти Китамура, Эндрю Миллер и Бен Марковитс.

Председателем жюри был Родди Дойл, лауреат Букеровской премии 1993 года.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook