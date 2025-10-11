В возрасте 93 лет скончался израильский актер Альберт Коэн
В возрасте 93 лет скончался израильский актер, режиссер, аккордеонист и певец Альберт Коэн.
Коэн был одним из самых узнаваемых лиц израильского театра, кино и телевидения, признанным мастером дубляжа. Актер озвучил Сплинтера в фильме "Черепашки-ниндзя" 2007 года, Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере и различных персонажей сериала "Улица Сезам".
Альберт Коэн родился в Софии в семье болгарских евреев. Учился в Национальной музыкальной академии, а затем играл в Национальном театре Софии. В 1949 году Коэн с семьёй репатриировался в Израиль. Служил в орестре ЦАХАЛа, снимался в кино, играл в Камерном театре и театре "А-Нефеш", озвучивал фильмы, работал на телевидении.