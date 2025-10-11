x
11 октября 2025
Культура

Скончалась обладательница "Оскара" Дайан Китон

время публикации: 11 октября 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 22:33
Скончалась обладательница "Оскара" Дайан Китон
Willy Sanjuan/Invision/AP

В Калифорнии на 80-м году жизни скончалась актриса Дайан Китон, удостоенная "Оскара" за главную роль в фильме "Анни Холл" и прославившаяся в фильмах Вуди Аленна и эпической саге Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец".

Среди прочих ее фильмов, – "Сыграй это снова, Сэм", "Любовь и смерть", "Красные", "Дни радио", "Клуб первых жен", "Отец невесты", "Любовь по правилам и без", "Комната Марвина".

Китон также выступала в качестве режиссера и продюсера, выпустила несколько книг, серьезно занималась фотографией.

О причинах смерти не сообщается. Семья попросила уважать ее право на тайну личной жизни.

