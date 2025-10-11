Скончалась обладательница "Оскара" Дайан Китон
В Калифорнии на 80-м году жизни скончалась актриса Дайан Китон, удостоенная "Оскара" за главную роль в фильме "Анни Холл" и прославившаяся в фильмах Вуди Аленна и эпической саге Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец".
Среди прочих ее фильмов, – "Сыграй это снова, Сэм", "Любовь и смерть", "Красные", "Дни радио", "Клуб первых жен", "Отец невесты", "Любовь по правилам и без", "Комната Марвина".
Китон также выступала в качестве режиссера и продюсера, выпустила несколько книг, серьезно занималась фотографией.
О причинах смерти не сообщается. Семья попросила уважать ее право на тайну личной жизни.