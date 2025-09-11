"Шипы и крылья" – новая двойная выставка в "БоХауз"

Израильские художники Тенно Пент Соостер и Маша Орлович представили новую совместную выставку "Шипы и крылья" в выставочном пространстве "БоХаус". Текстурность образов сталкивается и наслаивается на текстурность методов создания произведений.

В арт-пространстве "БоХаус" открылась новая выставка "Шипы и крылья". На выставке представлены два израильских художника – Тенно Пент Соостер и Маша Орлович. Два художника на одной выставке всегда выстраивают отношения по одному из сценариев: коллаборация, столкновение, взаимное проникновение. Хотя работы Тенно и Маши хорошо сочетаются, они не смешиваются, а словно бы общаются, выстраивая диалог флоры, фауны и человеческих творений.

Художники работают параллельно, не соединяясь, но, словно бы, поглядывают друг на друга в процессе. Это не случайно.

"Мы с Тенно любим добавлять какие-то такие интересные штучки, мы совершенно разные, но на удивление мы как-то сложились хорошо", – говорит Маша Орлович.

"Мы работаем в "Доме художника". Иногда я помогаю Маше художественным советом, иногда Маша мне помогает. У нас давно сложились такие творческие отношения, что эта наша выставка – своеобразный итог и творческая встреча", – добавляет Тенно.

"Шипы и крылья" – это визуальное глубокое, эмоциональное изучение разных нечеловеческих миров. Мир растений, мир насекомых и мир текстур.

И Маша и Тенно объединяют старые, проверенные веками, техники: офорт, меццо-тинто, монотипия, акватинта, энкаустика, масло… с современными материалами и способами нанесения изображения.

Глубина проработок и наслоений техник и смыслов не позволит вам просто "пробежать" выставку.

Почти нечеловеческая детализация заставит зрителя останавливаться перед каждой работой и рассматривать её, не поддаваясь ускорению сознания современного человека.

Выставка продлится три месяца до 6 декабря

Кураторы: Дина Бова, Гади Болеславский

Сайт выставки www.bohouse.art/ru/event-details/exhibition-thorns-and-wings

Тэнно Пент Соостер

Родился в 1957 году в Москве в семье художников: его отец – знаменитый Уло Соостер

Обучался мультипликации в школе Goskino и работал художественным режиссёром на киностудии "Союзмультфильм" (фильм "Школа искусств")

Эмигрировал в Израиль в 1990 году, ныне живёт и работает в Тель-Авиве. Член Союза иллюстраторов Израиля

Его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Маша Орлович

Родилась в Ленинграде. Завершила обучение в Серовском училище изобразительных искусств, затем переехала в Израиль в 1990 году, поселилась в Цфате.

С 2000 года – член Израильской ассоциации художников и скульпторов, с 2021 – член Japan International Watercolor Institute.

Работает в технике акварель, офорт, монотипия, масло, энкаустика (воск)

Работы хранятся в Музее скульптуры Санкт-Петербурга, музеях Израиля, Европы, США, а также в частных коллекциях.

Репортаж с выставки: Татьяна Савин