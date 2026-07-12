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Культура

ЕК рекомендует лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро из-за России

Европейский Союз
Скандалы
Италия
Современное Искусство
время публикации: 12 июля 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 13:20
ЕК рекомендует лишить Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро из-за России
AP Photo/Luca Bruno

Европейская комиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) расторгнуть соглашение о предоставлении Венецианской биеннале гранта в размере 2 млн евро. Решение связано с возвращением российского национального павильона на международную выставку современного искусства в 2026 году.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Брюссель изучил объяснения руководства биеннале, но счел их недостаточными. По ее словам, культурные проекты, финансируемые европейскими налогоплательщиками, должны защищать демократические ценности, которые нынешние российские власти не соблюдают. Окончательное решение о прекращении финансирования должно принять EACEA.

Речь идет не о финансировании российского павильона, а о трехлетнем гранте самой Венецианской биеннале, предназначенном главным образом для поддержки кинопроизводства и проектов в области иммерсивных технологий. Весной Еврокомиссия предупредила, что может заморозить или отменить грант, если организаторы не пересмотрят решение о допуске России.

Российский павильон вернулся на биеннале впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Руководство выставки заявляло, что не может исключать государства, поддерживающие дипломатические отношения с Италией, и называло биеннале площадкой для диалога, а не судом. При этом доступ публики внутрь российского павильона был ограничен: после дней предварительного показа посетителям разрешили видеть только проекции снаружи здания.

Спор вокруг России совпал с кризисом в международном жюри. Его члены первоначально заявили, что не будут рассматривать на награды представителей стран, лидеры которых разыскиваются Международным уголовным судом, что фактически касалось России и Израиля, а затем в полном составе ушли в отставку. Вместо профессиональных наград организаторы решили провести голосование посетителей, а церемонию перенесли на 22 ноября, день закрытия выставки.

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