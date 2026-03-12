В Брюсселе пройдет альтернативный концерт против участия Израиля в Евровидении "Вместе за Палестину"

Пока в Вене готовятся к Евровидению-2026, в Бельгии объявили о проведении альтернативного музыкального мероприятия в знак протеста против участия Израиля в конкурсе. Концерт под названием United for Palestine ("Вместе за Палестину") пройдет 12 мая в брюссельском концертном зале La Madeleine, в тот же вечер, когда состоится открытие конкурса и полуфинал с участием Израиля.

По словам организаторов, мероприятие станет формой культурного протеста против действий израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу. "Мы отказываемся предоставлять платформу геноциду и военной агрессии. Если официальный фестиваль не проводит четкую линию, мы построим собственную сцену", – заявила представительница организаторов Катрин Де Рейсшер.

В концерте примут участие артисты, ранее выступавшие на Евровидении. Среди них – бельгийский певец Густаф, занявший седьмое место на конкурсе в Ливерпуле в 2023 году, Гейке Арнерт, выступавшая на Евровидении-2021 в составе группы Hooverphonic, а также Вальтер Вердин, представлявший Бельгию в 1983 году с дуэтом Pas de Deux. Также на сцену выйдут бельгийские исполнители Daan, Zap Mama и Stef Kamil Carlens, а среди участников заявлена и палестинская певица Най Баргути.

Мероприятие организуют ряд бельгийских общественных организаций, включая 11.11.11, INTAL, профсоюзы ABVV и ACV, пацифистскую организацию Vrede vzw и инициативу SOS Gaza.

Тем временем бельгийский франкоязычный вещатель RTBF подтвердил участие страны в Евровидении. Фламандский вещатель VRT будет транслировать конкурс, однако не отправит комментатора в Вену – он будет работать из Брюсселя.