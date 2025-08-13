Ханан Бен-Ари издал первый сингл с нового альбома и пообещал выпускать по песне в месяц

Популярный израильский певец и композитор Ханан Бен-Ари опубликовал первую песню с нового альбома, получившую название "גל עיניי". По словам артиста, которые приводит сайт "Сругим", "отныне он собирается общаться с публикой исключительно с помощью музыки" и обещает выпускать по одной новой композиции ежемесячно, вплоть до 1 января, когда надеется издать и полноценный альбом. Впрочем, учитывая количество месяцев, оставшихся до начала 2026 года, возможно, речь идёт о мини-альбоме – в комментарии Бен-Ари это не уточняется.

Песня "גל עיניי", по словам музыканта, родилась в результате "сумасшедшего" стечения обстоятельств. "Однажды я расскажу вам об этой безумной ночи, когда она случайно появилась на свет в студии, в которой я случайно оказался и столкнулся там с людьми, которых раньше знать не знал, – написал он. – Как в два часа ночи мы ещё пялились на чистый лист бумаги, а в пять утра я уже во весь голос горланил по дороге в Пардес-Хану: "У нас ещё будет тет-вав-бет, у нас ещё будет шин-куф-тет"" [в ключевой строчек в "גל עיניי" Бен-Ари по буквам произносит слова "טוב" (хорошо) и "שקט" ("спокойно")].

Ханан Бен-Ари посвятил новую песню "героическим солдатам и солдаткам, сражающимся за нас и позволяющих нам здесь жить", а также заложникам, остающимся в туннелях Газы, особенно Зиву и Гали Берман, "по которым я очень скучаю и больше не могу смотреть в глаза их родственникам".