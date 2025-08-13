x
13 августа 2025


последняя новость: 13:28

Культура

Тейлор Свифт объявила о скором издании 12-го студийного альбома

США
Звезды
Музыканты
время публикации: 13 августа 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 12:43
Тейлор Свифт объявила о скором издании 12-го студийного альбома
AP Photo/Lindsey Wasson

Одна из самых популярных артисток мира, американская певица Тейлор Свифт, объявила о том, что в скором времени выйдет в свет её новый студийный альбом "The Life of a Showgirl". Он станет двенадцатым в дискографии Свифт – неслучайно информация об этом появилась в сети 12 августа в 12:12.

Певице Тейлор Свифт, заработавшей миллиарды – 35. Фотогалерея

Подробности релиза пока держатся в секрете, однако поклонники обратили внимание на то, что отгрузка виниловых пластинок "The Life of a Showgirl" покупателям, по информации с официального сайта Свифт, запланирована "до 13 октября". Альбом уже доступен для предзаказа.

Заголовок пластинки ("Жизнь шоу-гёрл" – обычно этим словом в английском языке называют певичек из баров или танцовщиц и чирлидерш на массовых мероприятиях) позволяет предположить, что звучание "The Life of a Showgirl" будет более лёгким и танцевальным, чем в предыдущем альбоме артистки "The Tortured Poets Department" ("Департамент замученных поэтов"). Отмечается, что основным цветом новой "эры" Тейлор Свифт, судя по всему, станет оранжевый.

В настоящее время Тейлор Свифт – официальный мировой рекордсмен по доходам от концертов (благодаря нашумевшему гастрольному туру "Eras"), а также богатейшая женщина в музыкальной индустрии. В июне 2025 года журнал "Форбс" оценил её состояние в 1,6 млрд долларов, отметив, что она первой стала миллиардером почти исключительно благодаря именно музыкальной деятельности – записям и выступлениям.

