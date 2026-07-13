Подозреваемые в краже драгоценностей из Лувра заявили, что заказчик остался недоволен добычей

Двое подозреваемых в дерзкой краже драгоценностей из Лувра в октябре 2025 года, рассказали следователям, что предполагаемый организатор преступления был разочарован результатом ограбления и считал, что из музея можно было похитить гораздо больше ценностей. Об этом сообщает французское изданиеLe Monde, в распоряжении которого оказались материалы допросов.

По данным следствия, подозреваемые Абдулайе Н. и Геламалла А. утверждают, что действовали по поручению неизвестного заказчика, имя которого отказываются раскрывать, опасаясь за безопасность своих семей.

Во время ограбления злоумышленники проникли в галерею Аполлона и похитили восемь ювелирных изделий, включая тиары, брошь, ожерелья и серьги. Однако при бегстве один из них уронил инкрустированную драгоценными камнями корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III. Позже Абдулайе Н. признал, что именно он выронил корону, и, увидев фотографию серьезно поврежденного экспоната, заявил следователям: "То, что мы сделали, было неправильно. Это очень серьезно".

По словам подозреваемого, все остальные драгоценности были переданы предполагаемому организатору преступления, который остался недоволен результатом. "Он считал, что мы могли взять больше", – рассказал Абдулайе Н.

Оба фигуранта сообщили, что были наняты всего за несколько дней до ограбления. Для подготовки им показали видеозапись, снятую внутри музея, на которой были видны витрины с драгоценностями эпохи Наполеона. Задача, по их словам, была предельно простой: разбить стекла витрин и забрать украшения.

Абдулайе Н. рассказал, что согласился на участие в преступлении из-за тяжелого финансового положения. За участие в ограблении ему обещали от 15 до 20 тысяч евро с возможностью увеличения вознаграждения в зависимости от стоимости похищенного. Второй подозреваемый утверждает, что изначально считал, будто речь идет об ограблении ювелирного магазина, а не самого посещаемого музея мира. По его словам, если бы он знал истинную цель, то отказался бы участвовать.

Следствие установило, что преступники проникли в музей через грузовой лифт, поднялись на балкон первого этажа, разбили окно галереи Аполлона и вскрыли две витрины с экспонатами. По словам подозреваемых, на всю операцию у них было не более трех минут.

Где сейчас находятся похищенные драгоценности, подозреваемые, по их словам, не знают. Они также отказались назвать личность предполагаемого организатора и его сообщников, заявив, что опасаются мести. При этом, как отмечает Le Monde, следователи пока не подтвердили версию о том, что злоумышленники действовали по заказу третьего лица.

Ограбление Лувра, ущерб от которого оценивается примерно в 88 миллионов евро, стало одним из самых громких музейных преступлений последних лет и привело к отставке президента музея Лоранс де Кар.