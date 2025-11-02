Прокурор Парижа: "Лувр ограбили мелкие воришки"

Прокурор Парижа Лор Беко сообщила подробности о подозреваемых в похищении из Лувра драгоценностей. По ее словам, они были мелкими преступниками из района Сен-Дени. Значительную часть населения этого бедного пригорода Парижа составляют иммигранты.

"Они не из тех, кого мы относим к высшим эшелонам организованной преступности", – сказала она, рассказав, что мужчина и женщина, которым 1 ноября было предъявлено обвинение, являются парой и у них есть общие дети.

Самый известный музей в мире был ограблен 19 октября. Преступники проникли в музей со стороны набережной Сены, воспользовавшись работами по реконструкции. Они поднялись на грузовом лифте, попав прямо в галерею Аполлона, где хранились драгоценности, а затем скрылись. Стоимость похищенного составляет 88 миллионов евро.