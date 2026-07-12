Конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна: названы имена финалистов

Финал 18-го Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, перенесенный с мая из-за ситуации в сфере безопасности, состоится 3-9 сентября 2026 года в Тель-Авиве и пройдет в Тель-Авивском музее искусств и в зале "Гейхал ха-Тарбут" в Тель-Авиве.

Шесть финалистов, вышедших в заключительный этап: Станислав Корчагин – Россия, Филипп Лынов – Россия, Дмитрий Юдин – Россия, Владислав Хандогий – Беларусь, Роман Федюрко – Украина, Чинхён Пак – Южная Корея.

Камерный этап финала пройдет 4-5 сентября в Тель-Авивском музее искусств, где конкурсанты сыграют фортепианные трио вместе со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори.

Оркестровый этап финала, в рамках которого участники исполнят фортепианные концерты, пройдёт 3 и 5 сентября с оркестром "Израильская Камерата. Иерусалим" под управлением дирижера Авнера Бирона, а 7 и 8 сентября – в зале "Гейхал а-Тарбут" в Тель-Авиве с Израильским филармоническим оркестром под управлением маэстро Йоэля Леви.

Церемония награждения и концерт победителей пройдут 9 сентября в зале "Гейхал ха-Тарбут" в Тель-Авиве.