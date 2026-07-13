FDA: обнаруженные в тампонах тяжелые металлы не представляют угрозы здоровью

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) опубликовало результаты исследования, согласно которым следовые количества тяжелых металлов, содержащихся в тампонах, не выделяются при использовании в опасных для здоровья объемах.

Специалисты FDA проверили 11 видов тампонов шести брендов, выпускаемых пятью производителями. Условия эксперимента имитировали обычное использование, однако продолжительность контакта была втрое больше рекомендованной производителями. Исследователи обнаружили свинец и еще 20 металлов, но рассчитанные уровни воздействия оказались значительно ниже порогов, способных причинить вред здоровью.

Исследование было проведено после публикации в 2024 году работы, авторы которой выявили в тампонах свинец, мышьяк и другие металлы, но не проверяли, выделяются ли они при использовании и могут ли попадать в организм. FDA заявило, что новые данные подтверждают безопасность тампонов и оснований отказываться от их использования или переходить на другие средства гигиены нет.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Toxicological Sciences. Затем FDA разместило сообщение о полученных данных.