В возрасте 100 лет умер историк Эдгар Фейхтвангер, автор книги "Гитлер, мой сосед"

В возрасте 100 лет умер немецко-британский историк Эдгар Йозеф Фейхтвангер, племянник знаменитого писателя Лиона Фейхтвангера (1884-1958), известного критика гитлеризма, сообщил в своем блоге публицист Николай Подосокорский.

Эдгар Фейхтвангер известен как автор автобиографической книги, ставшей бестселлером: "Гитлер, мой сосед: воспоминания еврейского ребенка" (2013, в соавторстве с Б. Скали). Детство Э. Фейхтвангера прошло в пригороде Мюнхена, на той же самой улице, где находилась одна из резиденций Адольфа Гитлера.

Перед Второй мировой войной гестапо арестовало отца Эдгара (некоторое время тот провел в концлагере Дахау), но затем выпустило его. После этого Эдгар поспешно эмигрировал с семьей из Третьего рейха в Великобританию.

Э. Фейхтвангер окончил колледж Магдалины Кембриджского университета, став профессиональным историком. Многие годы он преподавал историю в Саутгемптонском университете. За свою жизнь ученый также написал ряд книг по британской, германской и советской истории, биографические монографии о Дизраэли, Гладстоне, королеве Виктории, Бисмарке.