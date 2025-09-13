x
13 сентября 2025
13 сентября 2025
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Культура

Paramount Pictures выразила несогласие с бойкотом израильской киноиндустрии

Израильское Кино
время публикации: 13 сентября 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 11:59
Paramount Pictures выразила несогласие с бойкотом израильской киноиндустрии
AP Photo/Chris Pizzello

В ответ на петицию группы Film Workers for Palestine о бойкоте израильского кинематографа, под которой подписались почти 4000 деятелей киноиндустрии, компания Paramount Pictures опубликовала заявление, выражающее несогласие с этой инициативой.

В заявлении говорится, что киноискусство призвано объединять людей, а не изолировать по признаку их национальности.

В обращении к СМИ компания написала: "Мы не согласны с недавними призывами к бойкоту израильских кинематографистов. Замалчивание отдельных творческих личностей из-за их национальной принадлежности не способствует лучшему взаимопониманию и не приближает мир. Нам нужно больше встреч и общения, а не меньше".

Культура
