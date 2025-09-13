Нидерланды объявили о бойкоте "Евровидения-2026" в случае допуска Израиля

Нидерландская телерадиовещательная компания AvroTros выступила с заявлением, в котором пригрозила сняться с конкурса "Евровидение" в случае, если израильская корпорация "Кан" будет на него допущена.

Таким образом, Нидерланды присоединились к Ирландии, выступившей с подобной инициативой ранее.

Основной причиной решения AvroTros, согласно опубликованному заявлению, стали "продолжающиеся чудовищные человеческие страдания в секторе Газы", однако нидерландская компания привела и другие аргументы – в частности, "эрозию свободы прессы" в Израиле, то, что израильские политики используют Евровидение в качестве "политического инструмента" и количество журналистов, якобы убитых в Газе израильской армией.

Напомним, что отношения между нидерландским вещателем и Европейским вещательным союзом и без того были натянутыми. В 2024 году AvroTros взвешивал возможность сняться с конкурса после дисквалификации голландского певца Йоста Кляйна, которому инкриминировали нападение на фотографа из Швеции.

В Европейском вещательном союзе заявили, что "разделяют беспокойство" и понимают "глубокие разногласия", существующие среди стран-участников "Евровидения" по вопросу ближневосточного конфликта.