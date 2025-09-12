x
12 сентября 2025
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
Культура

В Австралии под давлением активистов отменен концерт культовой группы из Израиля

Антисемитизм
Музыканты
Австралия
время публикации: 12 сентября 2025 г., 12:02
В Австралии под давлением активистов отменен концерт культовой группы из Израиля
Rachael Cerrotti/Flash90

Площадка под названием Unibar в городе Аделаида (Австралия) отменила намеченный на конец октября концерт дуэта Infected Mushroom, одного из самых популярных составов, работающих в пространстве танцевально-электронной музыки в Израиле.

На выступление ансамбля были давно распроданы все билеты, но теперь оно не состоится. В заявлении представителей площадки сказано: "Несмотря на популярность шоу среди зрителей, не все члены нашего сообщества согласны с тем, что оно должно состояться. <…> Как независимая площадка мы больше всего озабочены безопасностью наших сотрудников и артистов, выступающих на сцене Unibar. Мы стремимся защитить их от ненависти, которая оказалась на них направлена".

Infected Mushroom, в свою очередь, признали, что их зарубежный тур находится "под координированной атакой определённых групп". "Эта кампания основана на лжи и беспочвенных обвинениях, не имеющих ничего общего с группой, – написали они. – Мы останемся верны нашим ценностям и будем и далее нести в мир любовь. Мы ни в коем случае не прекратим выступать в Израиле и продолжим поддерживать еврейские сообщества по всему свету".

Музыканты также объявили о том, что вскоре опубликуют дату большого концерта в Израиле, который станет символом "победы света над тьмой".

