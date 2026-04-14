Фильм Кантемира Балагова с Барри Кеоганом и Моникой Белуччи включен в программу Каннского фестиваля

Новый фильм Кантемира Балагова "Butterfly Jam" ("Варенье из бабочек") откроет программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля, которая проходит параллельно с основным конкурсом. Это первый фильм Балагова на английском языке, который снят не в России. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году режиссер покинул страну. В итоге съемки "Варенья из бабочек", запланированные в России, проходили во Франции.

Главный герой картины – подросток из черкесской диаспоры в Нью-Йорке, который стать профессиональным рестлером, а вынужден работать в ресторане своего отца. Его сыграл дебютант из Казахстана Талха Акдоган. В фильме также снялись Барри Кеоган, Гарри Меллинг, Райли Кио, Томми Макиннис и Моника Беллуччи.

"Варенье из бабочек" – третий фильм Балагова в программе Каннского кинофестиваля. В 2017 году его фильм "Теснота" получил приз ФИПРЕССИ в программе "Особый взгляд", а в 2019 году "Дылда" была отмечена тем же призом и наградой за лучшую режиссуру. Одним из продюсеров картины стал Александр Роднянский.

Всего в программе "Двухнедельник режиссеров" девять картин. Среди самых знаменательных – премьера новой картины румынского режиссера Раду Жуде "Дневник горничной", возвращение в Канны аргентинского постановщика Лисандро Алонсо с проектом "Двойная свобода" и другие.

Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.